1. Zico, durante partida da seleção do Iraque, em 2012 zoom_out_map 1/25 Zico já treinou as seleções de Japão e Iraque, além de clubes europeus e asitáticos

2. O ex-jogador Zico na inauguração da estátua em sua homenagem, no Rio de Janeiro zoom_out_map 2/25 O ex-jogador Zico na inauguração da estátua em sua homenagem, no Rio de Janeiro

3. Guga, Djokovic, e Zico em partida beneficente de futebol no estádio João Havelange, no Rio de Janeiro zoom_out_map 3/25 Guga, Djokovic, e Zico em partida beneficente de futebol no estádio João Havelange, no Rio de Janeiro

4. Zico com Wesley Sneijder, no Rio de Janeiro zoom_out_map 4/25 Zico com Wesley Sneijder, no Rio de Janeiro

5. Zico e Neymar em encontro durante a Soccerex, no Rio de Janeiro zoom_out_map 5/25 Zico e Neymar em encontro durante a Soccerex, no Rio de Janeiro

6. Zico durante entrevista no Rio de Janeiro zoom_out_map 6/25 Zico durante entrevista no Rio de Janeiro

7. Zico durante entrevista no Rio de Janeiro zoom_out_map 7/25 Zico durante entrevista no Rio de Janeiro

8. Zico, treinador do Iraque: uma derrota e uma vitória nos dois primeiros jogos zoom_out_map 8/25 Zico, treinador do Iraque: uma derrota e uma vitória nos dois primeiros jogos

9. Os técnicos Zico e Mano Menezes conversam em hotel de Malmoe, na Suécia, na véspera do amistoso entre Brasil e Iraque. É a segunda vez que o ex-craque enfrenta o Brasil como treinador - antes, comandou o Japão zoom_out_map 9/25 Os técnicos Zico e Mano Menezes conversam em hotel de Malmoe, na Suécia, na véspera do amistoso entre Brasil e Iraque. É a segunda vez que o ex-craque enfrenta o Brasil como treinador - antes, comandou o Japão

10. O Flamengo campeão mundial, comandado por Zico, em 13 de dezembro de 1981 zoom_out_map 10/25 O Flamengo campeão mundial, comandado por Zico, em 13 de dezembro de 1981

11. Ronaldo, Zico e Schumacher durante amistoso promovido pela Unicef no Rio de Janeiro, em 2001 zoom_out_map 11/25 Ronaldo, Zico e Schumacher durante amistoso promovido pela Unicef no Rio de Janeiro, em 2001

12. Zagallo e Zico, no jogo amistoso entre Brasil 2 x 1 Alemanha, no Estádio de Gottlieb-Daimler em 1998 zoom_out_map 12/25 Zagallo e Zico, no jogo amistoso entre Brasil 2 x 1 Alemanha, no Estádio de Gottlieb-Daimler em 1998

13. Zico vestindo a camisa que usou na conquista do Mundial de Clubes pelo Flamengo, no Japão, em 1981 zoom_out_map 13/25 Zico vestindo a camisa que usou na conquista do Mundial de Clubes pelo Flamengo, no Japão, em 1981

14. O técnico do Iraque, Zico, durante jogo classificatório para a copa de 2014 em Doha, na China zoom_out_map 14/25 O técnico do Iraque, Zico, durante jogo classificatório para a copa de 2014 em Doha, na China

15. Ronaldo, Neymar, Lucas, Raí e Zico comemoram gol no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no estádio do Morumbi zoom_out_map 15/25 Ronaldo, Neymar, Lucas, Raí e Zico comemoram gol no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no estádio do Morumbi

16. Zico, do Flamengo, contra o Cobreloa, na final da Libertadores de 1981 zoom_out_map 16/25 Zico, do Flamengo, contra o Cobreloa, na final da Libertadores de 1981

17. Zico comandou a 'geração de ouro' do Flamengo, que ainda tinha Leandro e Junior, em 1983. O time carioca foi campeão brasileiro naquela temporada zoom_out_map 17/25 Zico comandou a 'geração de ouro' do Flamengo, que ainda tinha Leandro e Junior, em 1983. O time carioca foi campeão brasileiro naquela temporada

18. Zico com a chave do Toyota que ganhou após a conquista do Mundial de Clubes pelo Flamengo, no Japão, em 1981 zoom_out_map 18/25 Zico com a chave do Toyota que ganhou após a conquista do Mundial de Clubes pelo Flamengo, no Japão, em 1981

19. Zico durante partida do Campeonato Carioca de 1981 zoom_out_map 19/25 Zico durante partida do Campeonato Carioca de 1981

20. Zico, do Brasil, cobrando um pênalti em jogo com a França, durante as quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Jalisco zoom_out_map 20/25 Zico, do Brasil, cobrando um pênalti em jogo com a França, durante as quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Jalisco

21. Em 1986, Zico perdeu pênalti e o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final do Mundial do México zoom_out_map 21/25 Em 1986, Zico perdeu pênalti e o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final do Mundial do México

22. Zico, do Brasil durante jogo entre Brasil 0 x 0 Espanha, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Mundial 78 zoom_out_map 22/25 Zico em Brasil 0 x 0 Espanha, partida válida pela Copa do Mundo de 1978

23. Zico, da seleção brasileira, deixando o gramado após jogo contra a Itália, pela Copa do Mundo de Futebol de 1982 zoom_out_map 23/25 Zico, da seleção brasileira, deixando o gramado após jogo contra a Itália, pela Copa do Mundo de Futebol de 1982

24. Zico, durante a Copa de 1982 zoom_out_map 24/25 Zico, durante a Copa de 1982