Veja celebrações da Sexta-Feira Santa no Brasil e no mundo

3/11 Papa Francisco durante a encenação da Via-Crúcis de Cristo no Coliseu, na Sexta-Feira Santa, em Roma (Stefano Rellandini/Reuters)

Faithful stand as Pope Francis leads the Via Crucis (Way of the Cross) procession during Good Friday celebrations at the Colosseum in Rome, Italy March 30, 2018. REUTERS//Stefano Rellandini