UFC: Chael Sonnen, o arquirrival de Anderson Silva

Chael Sonnen, o piadista: bigode e nariz falsos na entrevista coletiva do UFC no Rio

Chael Sonnen e Dana White falam sobre o próximo TUF Brasil na TV americana

UFC 166: o pivô Dwight Howard, do Houston Rockets, no octógono com Chael Sonnen e o comentarista e ex-lutador Kenny Florian

Chael Sonnen finalizou Maurício Shogun Rua ainda no primeiro round

Mauricio "Shogun" Rua e Chael Sonnen na pesagem do UFC em Boston

Jon Jones e Chael Sonnen posam para foto ao lado do rapper 50 Cent

Anderson Silva derrota Chael Sonnen no UFC 148, em Las Vegas

Anderson Silva derrota Chael Sonnen no UFC 148, em Las Vegas

A pesagem do UFC 148, com Anderson Silva e Chael Sonnen, em Las Vegas

Anderson Silva e Chael Sonnen se estranharam na coletiva do UFC 148, em Las Vegas

Chael Sonnen treina com o japonês Yushin Okami para a luta contra Anderson Silva, no UFC 148. Okami foi derrotado por Anderson no UFC Rio

Chael Sonnen usará o patriotismo americano para ter a torcida ao seu favor

Chael Sonnen treina para a luta contra Anderson Silva, no UFC 148

A entrevista coletiva de Anderson Silva, Chael Sonnen e Dana White no Rio de Janeiro

A rivalidade entre Anderson Silva e Chael Sonnen é uma das maiores do UFC

Um exame realizado após a luta acusou doping e Chael Sonnen passou alguns meses afastado do octógono

Anderson Silva venceu o americano Chael Sonnen no UFC 117, em 2010

Chael Sonnen foi finalizado por Anderson Silva no UFC 119, em 2010

Chael Sonnen (de bermuda branca) venceu Brian Stann em seu último desafio, no UFC 136

Chael Sonnen logo depois de vencer Brian Stann no UFC 136

Chael Sonnen, o falastrão americano que sonha em uma revanche contra Anderson Silva, virou "torcedor" do Palmeiras do dia para a noite - ao ser avisado de que o "Spider" tinha fechado com o Corinthians, adotou o arquirrival do clube paulista



Chael Sonnen, o falastrão americano que sonha em uma revanche contra Anderson Silva, virou "torcedor" do Palmeiras do dia para a noite - ao ser avisado de que o "Spider" tinha fechado com o Corinthians, adotou o arquirrival do clube paulista (Reprodução/VEJA)



Chael Sonnen, o falastrão americano que sonha em uma revanche contra Anderson Silva, virou "torcedor" do Palmeiras do dia para a noite - ao ser avisado de que o "Spider" tinha fechado com o Corinthians, adotou o arquirrival do clube paulista

Sonnen foi finalizado pelo americano Jeremy Horn no UFC 60

Chael Sonnen (luva azul) venceu o japonês Yushin Okami no UFC 104