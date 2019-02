U2 1978-1981

Bono Vox e The Edge brincam com extintores de incêndio durante sessão de fotos na Universidade de Trinity em Dublin, em fevereiro de 1979

4 /9 Bono Vox e The Edge brincam com extintores de incêndio durante sessão de fotos na Universidade de Trinity em Dublin, em fevereiro de 1979 (Patrick Brocklebank/Divulgação/VEJA)

Bono Vox com as botas que, pela altura do salto, ficaram conhecidas como "Bono Boots"

5 /9 Bono Vox com as botas que, pela altura do salto, ficaram conhecidas como "Bono Boots" (Patrick Brocklebank/Divulgação/VEJA)

Bono e Guggi brincam com pintura de Robert Ballagh no prédio de artes da Universidade de Trinity em Dublin, em fevereiro de 1979

7 /9 Bono e Guggi brincam com pintura de Robert Ballagh no prédio de artes da Universidade de Trinity em Dublin, em fevereiro de 1979 (Patrick Brocklebank/Divulgação/VEJA)

Dik Evans, Gavin Friday e Guggi acompanham The Edge e Adam Clayton durante entrevista com Bill Graham (em primeiro plano) da revista "Phyl Clarke", em fevereiro de 1979

8 /9 Dik Evans, Gavin Friday e Guggi acompanham The Edge e Adam Clayton durante entrevista com Bill Graham (em primeiro plano) da revista "Phyl Clarke", em fevereiro de 1979 (Patrick Brocklebank/Divulgação/VEJA)

9/9 Cartaz de divulgação da exposição no "The Little Museum of Dublin" (Divulgação/VEJA)

Cartaz de divulgação da exposição no "The Little Museum of Dublin"