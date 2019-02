Treino do GP de F1 de Abu Dhabi

Lewis Hamilton, da McLaren, quebra recorde da pista, durante o treino livre do GP de Abu Dhabi

1 /11 Lewis Hamilton, da McLaren, quebra recorde da pista, durante o treino livre do GP de Abu Dhabi (Ali Haider/EFE/VEJA)

2 /11 O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, passa por um dos belos trechos do circuito de Yas Marina, durante o GP de Abu Dhabi (Caren Firouz/Reuters/VEJA)

3 /11 Fernando Alonso, da Ferrari, durante treino do GP de Abu Dhabi (Paul Gilham/GettyImages/VEJA)

4 /11 O britânico Jenson Button, da McLaren, durante a sessão de treino livre do GP de Abu Dhabi (Hamad I Mohammad/Reuters/VEJA)

5 /11 O campeão da temporada 2011, Sebastian Vettel, se prepara para os treinos do GP de Abu Dhabi (Mark Thompson/GettyImages/VEJA)

6 /11 Sebastian Vettel, da Red Bull Racing, durante o treino livre do GP de Abu Dhabi (Clive Mason/GettyImages/VEJA)

7 /11 Felipe Massa, da Ferrari, deixa os boxes para o treino classificatório do GP de Abu Dhabi (Dimitar Dilkoff/AFP/VEJA)

8 /11 Felipe Massa e Michael Schumacher deixam os boxes, durante o treino classificatório do GP de Abu Dhabi (Srdjan Suki/EFE/VEJA)

9 /11 Jenson Button, da McLaren, durante o treino classificatório do GP de Abu Dhabi (Marwan Naamani/AFP/VEJA)

10/11 Sebastian Vettel, da Red Bull Racing, durante o treino classificatório de Abu Dhabi. A pole position no GP fez com que o piloto alemão igualasse o recorde de Nigel Mansell, com 14 pole positions em uma só temporada (Mark Thompson/GettyImages/VEJA)

