Tocha olímpica chega ao Rio de Janeiro

1 /14 O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, juntamente com a chama olímpica, que chegou à cidade-sede dos Jogos Olímpicos, na manhã desta quarta-feira (03) - 03/08/2016 (Pablo Jacob/Agência O Globo)

2 /14 O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, juntamente com a chama olímpica - 03/08/2016 (Pablo Jacob/Agência O Globo)

3 /14 A velejadora Isabel Swan carrega a tocha olímpica, durante revezamento no Rio de Janeiro (RJ), cidade-sede dos Jogos Olímpicos - 03/08/2016 (Yasuyoshi Chiba/AFP)

4 /14 O velejador Torben Grael carrega a tocha olímpica, durante revezamento no Rio de Janeiro (RJ), cidade-sede dos Jogos Olímpicos - 03/08/2016 (Yasuyoshi Chiba/AFP)

5 /14 O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, carrega a tocha olímpica, durante revezamento - 03/08/2016 (Tasso Marcelo/AFP)

6 /14 O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, carrega a tocha olímpica, durante revezamento - 03/08/2016 (Tasso Marcelo/AFP)

7 /14 O gari Renato Sorriso, durante o revezamento da tocha olímpica, no Rio de Janeiro (RJ) - 03/08/2016 (Ricardo Cassiano/Reuters)

8 /14 Nas proximidades do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), a atriz Carla Camurati recebe a tocha olímpica, durante o revezamento - 03/08/2016 (Tânia Rego)

9/14 Rebeca Moraes dos Santos, aluna do 9º ano do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio de Samaranch, em Santa Teresa, durante o revezamento da tocha olímpica, no Rio de Janeiro (RJ) - 03/08/2016 (Tânia Rego)