Sul-coreanos celebram aniversário de Buda

1. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 1/17 Crianças aguardam em fila para brincar com as lanternas e bolas, depois da cerimônia que a torna aprendizes de monges budistas, na Coreia do Sul (Jung Yeon-Je/AFP)

2. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 2/17 Crianças participam de treinamento e cerimônia para se tornarem noviços budistas, na Coreia do Sul (Chung Sung-Jun/Getty Images)

3. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 3/17 Crianças participam de treinamento e cerimônia para se tornarem noviços budistas, na Coreia do Sul (Chung Sung-Jun/Getty Images)

4. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 4/17 Crianças jogam futebol embaixo de um túnel de lanternas budistas. A decoração foi montada para a cerimônia para que garotos se tornem monges budistas, na Coreia do Sul (Jung Yeon-Je/AFP)

5. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 5/17 Homem coloca cartões com pedidos nas lanternas decorativas, como orações a Buda, no templo de Jogye, na Coreia do Sul, onde ocorre treinamento e cerimônia para formar pequenos noviços budistas (Jung Yeon-Je/AFP)

6. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 6/17 Crianças marcham com lanternas decorativas em cerimônia budista, na Coreia do Sul (Jung Yeon-Je/AFP)

7. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 7/17 Crianças budistas visitam parque, na Coreia do Sul, como parte do treinamento para que se tornem noviços monges budistas (Lee Jim-Man/AP)

8. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 8/17 Mulher organiza decoração de evento que torna crianças em noviços monges budistas. Embora não se saiba a data de nascimento de Buda, comemora-se seu nascimento em 14 de maio (Jung Yeon-Je/AFP)

9. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 9/17 Crianças brincam com bolhas de sabão durante uma visita a um parque. O passeio faz parte do treinamento para que eles se tornem monges budistas, na Coreia do Sul (Jung Yeon-Je/AFP)

10. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 10/17 Velas coloridas decoram celebrações em homenagem ao aniversário de Buda, na Coreia do Sul (Chung Sung-Jun/Getty Images)

11. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 11/17 Visitantes passam por alameda decorada em homenagem ao aniversário de Buda, celebrado no dia 14 de maio, na Coreia do Sul (Lee Jim-Man/AP)

12. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 12/17 Budistas sul-coreanos carregam velas decorativas para homenagear Buda, que tem seu aniversário comemorado no dia 14 de maio, apesar de não se saber a data real de seu nascimento (Chung Sung-Jun/Getty Images)

13. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 13/17 Budistas sul-coreanos carregam lanternas em formato de livros na celebração do nascimento de Buda, que é comemorado no dia 14 de maio apesar de não se saber sua real data de nascimento (Kim Hong-Ji/Reuters)

14. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 14/17 Casal budista participa de celebrações do aniversário de Buda, que é comemorado no dia 14 de maio (Kim Hong-Ji/Reuters)

15. Cerimônia budista na Coreia do Sul zoom_out_map 15/17 Budistas sul-coreanos carregam velas decorativas para homenagear Buda, que tem seu aniversário comemorado no dia 14 de maio, apesar de não se saber a data real de seu nascimento (Chung Jung-Sun/Getty Images)

16. Meninos budistas se divertem em um parque de diversões em Yongin, na Coreia do Sul zoom_out_map 16/17 Meninos budistas em experiência de duas semanas como monges noviços, desfrutam de um passeio no parque de diversões Everland em Yongin, Coreia do Sul - 09/05/2016 (Kim Hong-Ji/Reuters)