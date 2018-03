STJ julga pedido de habeas corpus de Lula

1. Joel Ilan Paciornik - STJ zoom_out_map 1/14 O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Joel Ilan Paciornik, durante sessão de julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018 (YouTube/Reprodução) O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Joel Ilan Paciornik, durante sessão de julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018

2. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula zoom_out_map 2/14 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (Gustavo Lima/STJ/Divulgação) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018

3. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula zoom_out_map 3/14 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (Gustavo Lima/STJ/Divulgação) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018

4. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula -Sepúlveda Pertence zoom_out_map 4/14 O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sepúlveda Pertence, durante sessão no STJ - 06/03/2018 (Gustavo Lima/STJ/Divulgação) O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sepúlveda Pertence, durante sessão no STJ - 06/03/2018

5. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula - Felix Fischer zoom_out_map 5/14 O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, relator do pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (José Cruz/Agência Brasil) O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer, relator do pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018

6. Reynaldo Soares da Fonseca - STJ zoom_out_map 6/14 O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Reynaldo Soares da Fonseca, durante julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018 (YouTube/Reprodução) O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Reynaldo Soares de Fonseca, durante julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018

7. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula - Felix Fischer zoom_out_map 7/14 O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, relator do pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (José Cruz/Agência Brasil) O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer, relator do pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018

8. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula no STJ zoom_out_map 8/14 O advogado de Lula, Sepúlveda Pertence, durante julgamento pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018 (Fátima Meira/Futura Press/Folhapress) O advogado de Lula, Sepúlveda Pertence, durante julgamento pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018

9. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula -Sepúlveda Pertence zoom_out_map 9/14 O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sepúlveda Pertence, durante sessão no STJ - 06/03/2018 (José Cruz/Agência Brasil) O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sepúlveda Pertence, durante sessão no STJ - 06/03/2018

10. brasil-julgamento-habeas-corpus-lula-stf-20180306-006 copy zoom_out_map 10/14 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (José Cruz/Agência Brasil) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018

11. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula no STF zoom_out_map 11/14 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (José Cruz/Agência Brasil) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018

12. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula no STJ zoom_out_map 12/14 Superior Tribunal de Justiça (STJ), julga pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018 (Fátima Meira/Futura Press/Folhapress) Superior Tribunal de Justiça (STJ), julga pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula - 06/03/2018

13. Julgamento do pedido de habeas corpus de Lula no STF zoom_out_map 13/14 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018 (José Cruz/Agência Brasil) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começa a julgar pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar prisão após segunda instância - 06/03/2018