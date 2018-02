Sete escolas de samba do Grupo Especial abrem desfiles na Sapucaí

1. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 1/21 São Clemente é a segunda escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) São Clemente é a segunda escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

2. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 2/21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

3. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 3/21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

4. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 4/21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

5. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 5/21 Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Carl de Souza/AFP) Com o enredo ´Academicamente popular´, a escola de samba São Clemente comemora os 200 anos da Escola Belas Artes, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

6. Carnaval SP - São Clemente zoom_out_map 6/21 A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

7. Carnaval SP - São Clemente - Raphaela Gomes zoom_out_map 7/21 A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) A rainha de bateria da São Clemente, durante desfile na Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

8. Carnaval RJ - São Clemente zoom_out_map 8/21 A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (André Freitas/AgNews) A escola de samba São Clemente é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

9. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 9/21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

10. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 10/21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

11. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 11/21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

12. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 12/21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

13. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 13/21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

14. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 14/21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

15. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 15/21 Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Pilar Olivares/Reuters) Com o enredo ´O império do samba na rota da China´, a escola de samba Império Serrano realiza desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

16. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 16/21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

17. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 17/21 Quitéria Chegas durante desfile da escola de samba Império Serrano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Quitéria Chegas durante desfile da escola de samba Império Serrano no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018

18. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 18/21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (TV Globo/Reprodução) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

19. Carnaval RJ - Império Serrano zoom_out_map 19/21 Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018 (Carl de Souza/AFP) Desfile da escola de samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 11/02/2018

20. Carnaval RJ - Império Serrano - Milena Nogueira zoom_out_map 20/21 Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Milena Nogueira, rainha de bateria da Império Serrano, durante desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 11/02/2018