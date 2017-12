Retrospectiva: Os fatos que marcaram 2017

zoom_out_map 1/81 Moradores se aglomeram ao redor de casa onde 12 pessoas foram assassinadas em Campinas, interior de São Paulo (SP), durante o Réveillon - 01/01/2017 (Denny Cesare/Codigo 19/)

O prefeito de São Paulo (SP), Joao Doria, e integrantes da sua equipe se vestem de gari para realizar uma limpeza na avenida Nove de julho, altura da Praca 14 bis - 02/01/2017 (Nelson Antoine/FramePhoto/)

Parente de presidiário chora em frente à entrada principal do Complexo Penitenciário Anisio Jobim em Manaus (AM), após rebelião no local deixar 56 mortos - 03/01/2017 (Ueslei Marcelino/)

Movimentação de policiais nos arredores da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista (RR), onde ao menos 33 presos foram mortos após rebelião - 06/01/2017 (Rodrigo Sales/)

Presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN), entram em batalha campal no sexto dia de rebelião. 26 detentos morreram - 19/01/2017 (Andressa Anholete/)

O ministro do STF, Teori Zavascki, relator da Lava Jato, morre em acidente aéreo no litoral de Paraty (RJ) - 19/01/2017 (Bruno Kelly/)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse em Washington - 20/01/2017 (AFP/)

O presidente da República, Michel Temer, durante o velório do ministro do STF, Teori Zavascki, em Porto Alegre (RS) - 21/01/2017 (Beto Barata/)

O empresário Eike Batista chega à sede da Polícia Federal no Rio para prestar depoimento. Ele foi preso, acusado de participar do esquema de corrupção liderado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral - 31/01/2017 (Ueslei Marcelino/)

Movimentação durante velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). Ela foi vítima de um AVC, aos 66 anos de idade - 04/02/2017 (Paulo Lopes/)

Oficiais do exército patrulham as ruas de Vitória, no Espírito Santo. O estado enfrentou uma grave crise de segurança pública devido à paralisação dos policiais militares que reivindicaram reajuste salarial e melhores condições de trabalho, resultando na morte de 199 pessoas - 07/02/2017 (Pablo Jacob/)

Warren Beatty segura o cartão para o Oscar de Melhor Filme atribuído a 'Moonlight' depois de anunciar por engano a vitória de 'La La Land' - 27/02/2017 (Lucy Nicholson/)

Desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). A agremiação conquistou o título inédito do carnaval paulistano - 25/02/2017 (Heitor Feitosa/)

Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé levantam a taça de campeã do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola - 28/02/2017 (Heitor Feitosa/)

Parte de carro alegórico da escola de samba Unidos da Tijuca despenca e deixa ao menos 15 feridos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, noRio de Janeiro (RJ), durante desfile. No dia anterior, acidente com carro da escola Paraíso do Tuiuti deixou mais 20 feridos - 28/02/2017 (Ricardo Moraes/)

Ferido é transportado em cadeira de rodas após parte de carro alegórico da escola de samba Unidos da Tijuca despencar e deixar ao menos 15 feridos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), durante desfile. No dia anterior, acidente com carro da escola Paraíso do Tuiuti deixou mais 20 feridos - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/)

Componente da Unidos da Tijuca chora após parte de carro alegórico da escola de samba Unidos da Tijuca despencar e deixar ao menos 15 feridos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), durante desfile. No dia anterior, acidente com carro da escola Paraíso do Tuiuti deixou mais 20 feridos - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/)

O goleiro Bruno em sua primeira entrevista pelo Boa Esporte Clube, em Varginha - 14/03/2017 (Cristiane Mattos/)

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, realiza visita técnica e vistoria na planta do frigorífico SIF 530, da Seara, do grupo JBS, em Lapa, no Paraná. Esta é uma das plantas investigadas na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Após a operação ser deflagrada, diversos países deixaram de importar carnes do Brasil - 21/03/2017 (Ueslei Marcelino/)

Paramédicos atendem pessoa ferida após incidente com tiros na ponte de Westminster em Londres. Ao menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas - 22/03/2017 (Carl Court/)

Equipes de resgate atendem vítimas das explosões nas estações de metrô de São Petersburgo, na Rússia, que deixaram ao menos 14 mortos - 03/04/2017 (Anton Vaganov/)

Quatro pessoas morreram após serem atropeladas por um caminhão que invadiu uma loja de departamento no centro de Estocolmo, na Suécia - 07/04/2017 (Per Haljestam/)

Marcas de sangue são vistas no chão da igreja copta Mar Girgis, na cidade de Tanta, ao norte do Cairo, no Egito , após um atentado a bomba que atingiu fiéis que celebravam o Domingo de Ramos no local. 40 pessoas morreram - 09/04/2017 (STR/)

Crianças evacuam escola após tiroteio na cidade de San Bernardino, na Califórnia. Quatro pessoas morreram - 10/04/2017 (Mario Anzuoni/)

Polícia realiza operação de segurança na Avenida Champs-Élysées depois de um policial ser morto e outro ferido por um atirador em Paris, na França - 20/04/2017 (Christian Hartmann/)

Emmanuel Macron discursa após vencer as eleições presidenciais na França, derrotando Marine Le Pen no segundo turno, com 66,10% dos votos válidos - 07/05/2017 (Lionel Bonaventure/)

Crianças das creches municipais de Jequié, cidade do sudoeste da Bahia, receberam 18 mil novos kits escolares para o ano letivo. Os conjuntos surpreenderam por um motivo inusitado: o tamanho das mochilas, padronizado para todas as idades de educação oferecidas na cidade. A situação logo chamou a atenção das redes sociais - 09/05/2017 (Reprodução/)

Lula é recepcionado por militantes e apoiadores antes de prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba (PR) - 10/05/2017 (Vagner Rosário/)

Empregados de uma loja de Kiev, na Ucrânia, observam mensagem em computador, deixada pelo vírus Wannacry, ciberataque que afetou 300 mil computadores e paralisou grandes órgãos pelo mundo, inclusive no Brasil, como o Ministério Público do Estado de São Paulo, o TJSP, o INSS e diversos bancos - 12/05/2017 (Vincent Mundy/Bloomberg/)

Manifestantes retiram tapumes para colocar fogo no prédio do Ministério da Agricultura, em Brasília, dia de protesto contra as reformas e pela renúncia do presidente Michel Temer - 24/05/2017 (WILTON JUNIOR/)

Pessoas observam tributo feito em homenagem às vítimas do atentado em Manchester, na Inglaterra, durante show da cantora Ariana Grande. 19 pessoas morreram e 50 ficaram feridas - 26/05/2017 (Stefan Wermuth/)

Policiais realizam perícia na fazenda Santa Lúcia, local de confronto que ocasionou a morte de dez trabalhadores rurais, em Pau d'Arco (PA) - 26/05/2017 (Avener Prado/)

Real Madrid conquista título da Liga dos Campeões da Europa no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, após vencer a Juventus por 4 a 1 - 03/06/2017 (JAVIER SORIANO/)

Segurança é reforçada na London Bridge, após uma van atropelar pedestres no Borugh Market, em Londres. Houve também relatos de esfaqueamentos. 7 pessoas morreram e 48 ficaram feridas - 04/06/2017 (Peter Nicholls/)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, sorri durante a sessão de julgamento da chapa Dilma-Temer eleita em 2014. Por 4 votos a 3, a corte decidiu rejeitar a cassação da chapa - 09/06/2017 (Ueslei Marcelino/)

Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residencial na zona oeste de Londres, na Inglaterra. 79 pessoas morreram. A rápida propagação do fogo é atribuída ao revestimento inflamável do edifício - 14/06/2017 (Natalie Oxford/)

21ª Parada do Orgulho LGBT, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) - 18/06/2017 (Reinaldo Canato/)

Bombeiro da Guarda Nacional Republicana tenta controlar um incêndio em uma floresta em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal. Incêndios na região central do país deixaram ao menos 64 mortos - 19/06/2017 (Pablo Blazquez Dominguez/)

Alemanha vence o Chile e se consagra campeã da Copa das Confederações, realizada no Estádio Krestovsky (Arena Zenit), em São Petersburgo, na Rússia - 02/07/2017 (Maxim Shemetov/)

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), mandou apagar as luzes do plenário, após ter sua mesa ocupada pelas senadoras Gleisi Hoffmann (PT-PR), Fátima Bezerra (PT-RN), Kátia Abreu (Sem partido-TO) e a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), durante a votação da reforma trabalhista - 11/07/2017 (André Dusek/)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convoca entrevista coletiva a jornalistas na sede do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo(SP), após ser condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, a 9 anos e 6 meses de prisão, no caso do triplex do Edifício Solaris, localizado na cidade de Guarujá - 13/07/2017 (Miguel SCHINCARIOL/)

Homem segura uma foto do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez durante a instalação da Assembleia Constituinte em Caracas, na Venezuela - 04/08/2017 (Juan Barreto/)

Atacante Neymar é apresentado no PSG, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França - 05/08/2017 (Alain Jocard/)

O atleta dos Estados Unidos, Justin Gatlin reverencia Usain Bolt da Jamaica depois da vitória na prova dos 100 m no Mundial de Atletismo em Londres - 05/08/2017 (Antonin Thuillier/)

O jamaicano Usain Bolt se lesiona durante sua última prova de sua carreira, em Londres - 12/08/2017 (Richard Heathcote/)

Policiais armados patrulham as ruas após van atropelar pedestres nos arredores da avenida Las Ramblas, no centro de Barcelona, na Espanha, matando 14 pessoas - 17/08/2017 (Josep Lago/)



48. Mayweather e McGregor zoom_out_map 48/81 Floyd Mayweather Jr. vence Conor McGregor por nocaute técnico, na Mobile Arena, em Las Vegas - 26/08/2017 (Joe Camporeale-USA TODAY Sports/) Floyd Mayweather Jr. venceu Conor McGregor por nocaute técnico, na Mobile Arena, em Las Vegas - 26/08/2017

zoom_out_map 49/81 O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong Un, acompanha lançamento de míssil que sobrevoou o Japão. Após o ocorrido, a ONU impôs rígidas sanções ao país norte-coreano - 29/08/2017 (KCNA/) O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong Un - 29/08/2017

zoom_out_map 50/81 O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chora ao homologar o acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro - 05/09/2017 (JBatista/)

zoom_out_map 51/81 A Polícia Federal (PF) encontrou um “bunker" em Salvador (BA), utilizado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima para guardar dinheiro em espécie. A ação fez parte da Operação Tesouro Perdido. As malas continham R$ 51 milhões - 05/09/2017 (Polícia Federal/) PF encontra malas de dinheiro em endereço em Salvador que segundo investigações seria usado como "bunker" para valores por Geddel Vieira Lima

zoom_out_map 52/81 O empresário Joesley Batista se entrega à Polícia Federal e é preso em São Paulo - 11/09/2017 (Leonardo Benassatto/) O empresário Joesley Batista deixa sede da Policia Federal, em São Paulo - 11/09/2017

zoom_out_map 53/81 Passagem do furacão Irma pelos Estados Unidos e Caribe deixa rastro de destruição e dezenas de mortos - 11/09/2017 (Mark Wilson/)

zoom_out_map 54/81 Equipes de resgate trabalham em prédio após terremoto de 7,1 graus na escala Richter atingir a Cidade do México. 358 pessoas morreram- 20/09/2017 (Christian Palma/) Cidade do México - 20/09/2017

zoom_out_map 55/81 A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, do partido União Democrata Cristã (CDU), é reeleita para o quarto mandato - 24/09/2017 (Fabrizio Bensch/)

zoom_out_map 56/81 Homem carrega água em um bairro destruído pelo furacão Maria, na cidade de Canovanas, em Porto Rico. Fenômeno causou a morte de pelo menos 43 pessoas - 27/09/2017 (Garcia Rawlins/) Furacão Maria

zoom_out_map 57/81 A modelo Gisele Bündchen, e a cantora Ivete Sangalo, no primeiro dia do Rock in Rio, realizado no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca - 15/09/2017 (Daniel Ramalho/)

zoom_out_map 58/81 Movimentação do público no primeiro dia do Rock in Rio , realizado no Parque Olímpico - 15/09/2017 (Daniel Ramalho/)

zoom_out_map 59/81 Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, se apresenta no sexto dia de Rock in Rio - 25/09/2017 (Daniel Ramalho/)

zoom_out_map 60/81 Jogadores do Cruzeiro comemoram o título de campeão da Copa do Brasil, após derrotarem o Flamengo nas penalidades máximas - 28/09/2017 (Pedro Vilela/) Jogadores do Cruzeiro comemoram o título de campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil - 28/09/2017

zoom_out_map 61/81 Manifestantes protestam em frente ao Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo (SP), contra a performance do coreógrafo Wagner Shwartz. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma criança toca o corpo do coreógrafo, que na ocasião estava nu - 30/09/2017 (Renato S. Cerqueira/Futura Press/)

zoom_out_map 62/81 Pessoas protestam em frente ao cordão de isolamento da Guarda Civil Espanhola após serem impedidos de entrar na mesa de votação de Sant Julia de Ramis durante o referendo da Catalunha, na Espanha - 01/10/2017 (Albert Gea/) Pessoas protestam em frente ao cordão de isolamento da Guarda Civil Espanhola após serem impedidos de entrar na mesa de votação de Sant Julia de Ramis durante o referendo da Catalunha, na Espanha - 01/10/2017

zoom_out_map 63/81 Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos. A tragédia é considerada o maior ataque a tiros da história do país. Segundo a polícia, o atirador fez os disparos da janela do 32º andar do hotel Mandalay Bay, em frente ao espaço onde ocorria o show do festival de música country Route 91 Harvest. 60 pessoas morreram e 500 ficaram feridas - 02/10/2017 (David Becker/) Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017

64. Carlos Arthur Nuzman zoom_out_map 64/81 O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman, é preso no Leblon na zona sul, no Rio de Janeiro - 05/10/2017 (Mauro PIMENTEL/) O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

zoom_out_map 65/81 Bombeiros combatem incêndios florestais na região de vinícolas da Califórnia - 13/10/2017 (JOSH EDELSON/) Incêndio florestal, na Califórnia

zoom_out_map 66/81 6 milhões de pessoas realizaram as provas do ENEM em todo o Brasil - 05/11/2017 (Reinaldo Canato/)

zoom_out_map 67/81 Cristiano Ronaldo recebe o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, em cerimônia realizada em Londres. O atacante português iguala o número de prêmios conquistados por Lionel Messi, cada um com 5 títulos - 23/10/2017 (Alexander Hassenstein - FIFA/) Cristiano Ronaldo recebe o prêmio de melhor jogador do mundo, em Londres - 23/10/2017

zoom_out_map 68/81 Bicicletas são vistas destruídas em uma ciclovia, após caminhão atropelar ciclistas, em Nova York. Oito pessoas morreram - 31/10/2017 (Brendan McDermid/) Multiple bikes are crushed along a bike path in lower Manhattan in New York, NY, U.S., October 31, 2017. REUTERS/Brendan McDermid

zoom_out_map 69/81 Policiais isolam área onde atirador abriu fogo e matou ao menos 26 pessoas na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, no estado americano do Texas - 05/11/2017 (Nick Wagner/American-Statesman/) Policiais isolam área onde atirador abriu fogo e matou ao menos 26 pessoas na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, no estado americano do Texas - 05/11/2017

zoom_out_map 70/81 Garoto anda de bicicleta ao lado de prédios destruídos em Sarpol-e Zahab, após terremoto atingir a fronteira entre o Iraque e o Irã. 400 pessoas morreram - 14/11/2017 (ATTA KENARE/) Terremoto o Iraque e o Irã - 14/11/2017

zoom_out_map 71/81 Membros do parlamento do Zimbábue celebram após a renúncia do ditador Robert Mugabe em Harare, que governou o país durante 37 anos- 21/11/2017 (Jekesai Njikizana/) Membros do parlamento do Zimbábue celebram após a renúncia do ditador Robert Mugabe em Harare - 21/11/2017

zoom_out_map 72/81 Corpos de fiéis mortos ficam no chão após ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda, em El-Arish, Sinai do Norte, no Egito, durante as orações de sexta-feira. 305 pessoas morreram - 24/11/2017 (Stringer/) Corpos de fiéis mortos ficam no chão após um ataque terrorista com tiros e bombas na mesquita de Rawda em El-Arish, Sinai do Norte no Egito durante as orações de sexta-feira - 24/11/2017

zoom_out_map 73/81 Consumidores aproveitam promoções da Black Friday no hipermercado Extra, zona sul de São Paulo (SP) - 24/11/2017 (Paulo Whitaker/) Black Friday - descontos - promoção - internet - preços

zoom_out_map 74/81 O goleiro Cássio levanta o troféu de heptacampeão brasileiro para o Corinthians, após empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena Corinthians, zona leste da capital paulista - 26/11/2017 (Nelson Almeida/) O goleiro Cássio levanta o troféu de heptacampeão brasileiro para o Corinthians, após empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena Corinthians, zona leste da capital paulista - 26/11/2017

zoom_out_map 75/81 Jogadores do Grêmio levantam a taça da Copa Libertadores da América, após vencerem o Lanús, na Argentina - 29/11/2017 (Marcos Brindicci/) Jogadores do Grêmio levantam a taça da Libertadores após vencerem o Lanús, na Argentina

76. Rogerio 157 preso - Rocinha zoom_out_map 76/81 Policiais posam armados para foto com o traficante Rogério 157 após sua prisão - 06/12/2017 (Redes Sociais/) Policiais posam armados para foto com o traficante Rogério 157 após sua prisão

zoom_out_map 77/81 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhece Jerusalém capital de Israel durante discurso na Casa Branca em Washington - 06/12/2017 (MANDEL NGAN/) Donald Trump

78. Jogadores do Independiente levantam a taça da Copa Sul-Americana, no Maracanã zoom_out_map 78/81 Jogadores do Independiente levantam a taça da Copa Sul-Americana, após empatarem com o Flamengo por 1 a 1 no jogo de volta, realizado no estádio do Maracanã - 13/12/2017 (Buda Mendes/) RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 13: Players of Independiente celebrate with the trophy after victory of the Copa Sudamericana 2017 final between Flamengo and Independiente at Maracana stadium on December 13, 2017 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

79. Mundial de Clubes - Final - Grêmio x Real Madrid zoom_out_map 79/81 O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, levanta taça após o clube espanhol vencer o Grêmio por 1 a 0, em partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017 (Matthew Ashton - AMA/) O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, levanta taça após o clube espanhol vencer o Grêmio por 1 a 0, em partida válida pela final do Mundial de Clubes da FIFA, realizada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi - 16/12/2017

zoom_out_map 80/81 Trem descarrila e cai sobre uma estrada no estado de Washington, nos Estados Unidos, matando ao menos 3 pessoas - 18/12/2017 (Stephen Brashear/Getty Images/) Estado de Washington, nos Estados Unidos - 18/12/2017