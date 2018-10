Prêmio escolhe melhores fotógrafos de paisagens britânicas

zoom_out_map 1/10 Casas germinadas de Bristol, na Inglaterra - “Minha esposa e eu sobrevoamos Bristol em um balão de ar quente. A visibilidade era excelente e a luz estava bonita às 20h em uma noite quente de julho. ” (Alex Wolfe Warman/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 2/10 Isolamento. Derwentwater, Inglaterra - “A Ilha e sua casa de barcos se tornaram as estrelas do espetáculo quando o sol matutino adicionou um calor e profundidade às cores das árvores.” (Andrew Jones/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 3/10 Pingos de Chuva na Linha de Lavagem, Hertfordshire, Inglaterra - “Esta é uma daquelas fotos que todos nós encontramos de tempos em tempos e, porque eu não estava com minha câmera DSLR, foi capturada com meu iPhone.” (Peter North/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 4/10 O 'Daymark', em Brixham, Devon, Inglaterra - "O 'Daymark' é um edifício monolítico bonito e imponente originalmente construído para fornecer um marco de navegação para os marinheiros." (Will Milner/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 5/10 Pescador. Em Porth Nanven, Cornualia, Inglaterra - “Houveram fortes ventos de oeste por alguns dias, o que resultou em uma ondulação no Atlântico muito maior do que o previsto. Eu estava feliz em sentar nas rochas e fotografar as ondas, mas então alguma mágica aconteceu... um pescador apareceu nas rochas, no quadro; Eu não pude acreditar na minha sorte." (Mick Blakey/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 6/10 Via Láctea sobre Porthgwarra, Cornualia, Inglaterra - “Porthgwarra sempre foi um dos meus lugares favoritos para fotografar a Via Láctea. Tem céus incrivelmente escuros, com vistas fantásticas que fazem cenários brilhantes, e nada supera a sensação de estar deitado para admirar as estrelas em uma noite calma. ” (Josef FitzGerald Patrick/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 7/10 Nevasca no High Peak. Derbyshire, Inglaterra - “Quando as nuvens ficaram mais escuras, a nevasca fica pior. Eu usei uma velocidade de obturador relativamente lenta para destacar o movimento rápido da queda da neve.” (John Finney/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 8/10 Espetos de gelo. Glencoe, na Escócia - “Eu havia começado a fotografar o nascer do sol acima do rio e vi essa formação incomum e dramática de gelo ao redor das rochas; então eu sabia que tinha o meu lugar." (Peter Rowbottom/Landscape Photographer of the Year Awards)

zoom_out_map 9/10 Buttermere Bloom, The Lake District, Inglaterra - “A área acima de Buttermere, no Lake District, é um lugar fantástico para uma caminhada com vistas deslumbrantes em todas as direções. Eu configurei minha composição e não me movi por duas horas, as condições eram realmente impressionantes. ” (Stuart McGlennon/Landscape Photographer of the Year Awards)