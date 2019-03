O Dia Internacional da Mulher ao redor do mundo

1 /18 Uma mulher de Bangladesh segura um cartaz enquanto participa de uma manifestação para marcar o Dia Internacional da Mulher em Daca. Milhares de mulheres, organizações não-governamentais e ativistas de grupos de direitos humanos de Bangladesh tomaram as ruas exigindo vidas mais seguras para as mulheres - 08/03/2019 (Munir Uz Zaman/AFP)

3/18 Membro do movimento feminista Femen com a frase: "Sem fronteiras, sem bórdeis para mulheres" escrita em seu corpo, posa para foto na Herbertstrasse, uma rua no distrito da luz vermelha pavimentada com bordéis e reservada apenas a homens, durante o Dia da Internacional Mulher, em Hamburgo, norte da Alemanha - 08/03/2019 (Patrik Stollarz/AFP)