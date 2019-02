O brasileiro e a Copa

1. Torcida fora do estádio do Maracanã antes da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro zoom_out_map 1/12 Torcida fora do estádio do Maracanã antes da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcida fora do estádio do Maracanã antes da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro

2. Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã zoom_out_map 2/12 Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã

3. Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã zoom_out_map 3/12 Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã

4. Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã zoom_out_map 4/12 Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã

5. Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã zoom_out_map 5/12 Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcida durante a final da Copa das Confederações no Maracanã

6. Movimentação da torcida antes do amistoso entre Brasil e Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília zoom_out_map 6/12 Movimentação da torcida antes do amistoso entre Brasil e Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Movimentação da torcida antes do amistoso entre Brasil e Austrália, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília

7. Torcedor brasileiro chega ao Castelão para a partida entre Brasil e México, pela Copa das Confederações zoom_out_map 7/12 Torcedor brasileiro chega ao Castelão para a partida entre Brasil e México, pela Copa das Confederações (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcedor brasileiro chega ao Castelão para a partida entre Brasil e México, pela Copa das Confederações

8. A seleção comemora com o público no Maracanã depois da final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro zoom_out_map 8/12 A seleção comemora com o público no Maracanã depois da final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) A seleção comemora com o público no Maracanã depois da final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro

9. Em partida inesquecível, o Brasil derrota a Espanha e levanta a taça da Copa das Confederações no Maracanã zoom_out_map 9/12 Em partida inesquecível, o Brasil derrota a Espanha e levanta a taça da Copa das Confederações no Maracanã (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Em partida inesquecível, o Brasil derrota a Espanha e levanta a taça da Copa das Confederações no Maracanã

10. Torcedores fora do estádio do Maracanã antes da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro zoom_out_map 10/12 Torcedores fora do estádio do Maracanã antes da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Torcedores fora do estádio do Maracanã antes da final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, no Rio de Janeiro

11. Cerimônia de encerramento antes da final entre Brasil e Espanha, no Estádio do Maracanã, em 2013 zoom_out_map 11/12 Cerimônia de encerramento antes da final entre Brasil e Espanha, no Estádio do Maracanã, em 2013 (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Cerimônia de encerramento antes da final entre Brasil e Espanha, no Estádio do Maracanã, em 2013