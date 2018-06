zoom_out_map 1/30 Paulinho durante partida entre Brasil e Sérvia - 27/06/2018 (Etsuo Hara/Getty Images)

O croata Ivan Rakitic disputa a bola com o argentino Maximiliano Meza durante partida válida pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo na arena Níjni Novgorod - 21/06/2018 (Carlos Barria/Reuters)

Radamel Falcao, da Colômbia, cai no chão durante uma disputa de bola contra o polonês, Jan Bednarek - 24/06/2018 (Jorge Silva/Reuters)

Thiago Silva do Brasil disputa pelo alto com o costa-riquenho Marco Urena durante partida válida pelo grupo E da Copa do Mundo no estádio São Petesburgo - 22/06/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

O peruano, Alberto Rodriguez, é atingido pelo joelho de Olivier Giroud, da França, durante a tentativa de acertar a bola - 21/06/2018 (Andrew Couldridge/Reuters)

O russo Fyodor Kudryashov disputa jogada com o Edinson Cavani do Uruguai durante partida válida pela terceira rodada do grupo A, na arena Samara - 25/06/2018 (David Gray/Reuters)

Odion Ighalo, da Nigéria, disputa uma bola aérea com o islandês, Sverrir Ingi Ingason - 22/06/2018 (Sergio Perez/Reuters)

Santiago Arias, da Colômbia, e Dawid Kownacki, da Polônia, disputam uma bola aérea na partida válida pela segunda rodada do grupo H, na Arena Kazan - 24/06/2018 (Julian Finney/Getty Images)

Kelechi Iheanacho, da Nigéria ,é derrubado durante partida contra a Argentina, válida pelo grupo D da Copa do Mundo - 26/06/2018 (Henry Romero/Reuters)

O atacante de Senegal Mbaye Niang divide com o defensor japonês Sho Shoji, em partida válida pela segunda rodada do grupo H em Ecaterimburgo - 24/06/2018 (Anne-Christine Poujoulat/AFP)

O atacante dinamarquês Nicolai Jorgensen salta para dominar a bola durante a partida contra a Austrália no na arena Samara - 21/06/2018 (Fabrice Coffrini/AFP)

Sergej Milinkovic-Savic durante disputa de bola com Granit Xhaka e Manuel Akanji da Suíça - 22/06/2018 (Gonzalo Fuentes/Reuters)

O polonês Jan Bednarek em ação contra Yoshinori Muto do Japão, em partida válida pela terceira rodada do grupo H, na arena Volgogrado - 28/06/2018 (Jorge Silva/Reuters)

Yoshimar Yotun, do Peru, vai ao chão após uma dividida de bola com o australiano, Tom Rogic - 26/06/2018 (Francois Lenoir/Reuters)

Willian se enrosca com o sérvio, Aleksandar Kolarov, durante uma disputa de bola - 27/06/2018 (Kirill Kudryavtsev/AFP)

Cheikhou Kouyate do Senegal durante jogada contra Radamel Falcao da Colômbia - 28/06/2018 (Stu Forster/Getty Images)

Cristian Rodríguez do Uruguai disputa com Mario Fernandes da Rússia, em partida válida pela terceira rodada do grupo A na arena Samara - 25/06/2018 (Emmanuel Dunand/AFP)

Thiago Silva disputa bola com Nemanja Matic, durante partida entre Brasil e Sérvia, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 27/06/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

O japonês Gaku Shibasaki em ação com o polonês Jacek Goralski, em partida válida pela terceira rodada do grupo H na arena Volgogrado - 28/06/2018 (Sergio Perez/Reuters)

Taisir Al-Jassim, da Arábia Saudita, se lesiona ao tentar alcançar a bola sob o controle do uruguaio Guillermo Varela (Marcos Brindicci/Reuters)

Kim Young-gwon da Coreia do Sul na partida contra a Suécia no estádio Níjni Novgorod - 18/06/2018 (Matthew Childs/Reuters)

O coreano Lee Jae-sung se estica para alcançar a bola durante a partida contra a Suécia (Ivan Alvarado/Reuters)

Kamil Grosicki, da Polônia, disputa uma bola com o senegalês Salif Sane (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Thiago Silva durante jogada contra Damir Sagolj da Suíça na Arena Rostov - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

Nicolai Jorgensen, da Dinamarca, e Christian Ramos, do Peru, dividem uma bola durante a partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo Rússia (Clive Mason/Getty Images)

Jakub Blaszczykowski, da Polônia, divide o domínio de um lance com o senegalês Mbaye Niang (Shaun Botterill/Getty Images)

O meia argentino Javier Mascherano disputa pelo alto com Gylfi Sigurdsson da Islândia (Christian Hartmann/Reuters)

Luka Modric, da Croácia, se envolver em uma disputa de bola com Leon Balogun, da Nigéria, durante a partida válida pelo Grupo D da Copa do Mundo Rússia 2018 (Attila Kisbenedek/AFP)

O meia-atacante egípcio Amr Warda cai no gramado durante partida contra o Uruguai na arena Ecaterimburgo - 15/06/2018 (Darren Staples/Reuters)