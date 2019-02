Mariah Carey

Em 1991, quando venceu dois prêmios no Grammy � artista revelação e canção do ano, com Vision Love.

5 /18 Em 1991, quando venceu dois prêmios no Grammy � artista revelação e canção do ano, com Vision Love. (VEJA.com/VEJA)

Apresentação no intervalo do Super Bowl - a final da liga de Futebol Americano -, em Nova Orleans, em 2002.

9 /18 Apresentação no intervalo do Super Bowl - a final da liga de Futebol Americano -, em Nova Orleans, em 2002. (VEJA.com/VEJA)

Em 2003, junto com um golfinho no parque aquático Discovery Cove, em Orlando.

10 /18 Em 2003, junto com um golfinho no parque aquático Discovery Cove, em Orlando. (VEJA.com/VEJA)

No lançamento do seu perfume M, em 2007.

11 /18 No lançamento do seu perfume M, em 2007. (VEJA.com/VEJA)

16/18 No Festival de Cannes de 2009, com a atriz Paula Patton, o cantor Lenny Kravitz e Gabourey Sidibe, com quem contracena no filme Preciosa (VEJA.com/VEJA)

No Festival de Cannes de 2009, com a atriz Paula Patton, o cantor Lenny Kravitz e Gabourey Sidibe, com quem contracena no filme Preciosa