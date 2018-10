FOTOS: Imigrantes hondurenhos tentam chegar aos Estados Unidos

2 /12 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

3 /12 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

5 /12 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, esperam a abertura do portão da ponte que liga o México e a Guatemala em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

7 /12 Policiais tentam conter um enorme grupo de imigrantes hondurenhos que tentavam atravessar a fronteira da Guatemala para entrar no México, em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

8 /12 Imigrante hondurenho segura uma criança ao descer de uma ponte que liga México e Guatemala para evitar o posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, no México - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

9 /12 Imigrante hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, olha através do portão da ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

10/12 Imigrantes hondurenhos que se dirigem em caravana para os Estados Unidos realizam manifestação exigindo que as autoridades permitam que o resto do grupo atravesse em Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, no México, após a travessia da Guatemala - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)