Imagens do dia (4 de outubro)

1/13 Em Seul, na Coreia do Sul, policiais participam de treinamento da unidade de segurança para o encontro do G20 no país, que acontece em novembro (Chung Sung-Jun/Getty Images/VEJA)

Em Seul, na Coreia do Sul, policiais participam de treinamento da unidade de segurança para o encontro do G20 no país, que acontece em novembro