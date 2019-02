Imagens do dia 29 de julho

1. Dilma Rousseff, Nicolas Maduro e Cristina Kirchner se reúnem em Caracas, na Venezuela, para a cúpula do Mercosul zoom_out_map 1/19 Dilma Rousseff, Nicolas Maduro e Cristina Kirchner se reúnem em Caracas, na Venezuela, para a cúpula do Mercosul (Jorge Silva/Reuters/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA) Dilma Rousseff, Nicolas Maduro e Cristina Kirchner se reúnem em Caracas, na Venezuela, para a cúpula do Mercosul

Devotos hindus voltam para casa depois de realizar as orações da noite na confluência dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati em Allahabad, na Índia

Fotografia divulgada nesta terça-feira (29), mostra um avião lançando sprays de água para combater um incêndio florestal em Madera County , na Califórnia

Tempestade se aproxima da cidade de Nice, no sudeste da França

Bombeiro palestino trabalha para para apagar um incêndio na principal central eléctrica de Gaza após bombardeio do exército israelense

Menino, com o rosto coberto de sangue, reage após sofrer ferimentos em decorrência de um ataque aéreo realizado por forças leais ao presidente da Síria, Bashar al-Assad em Duma, próximo a Damasco

Jovem vende balões durante a celebração do Eid Al-Fitr em Karachi, no Paquistão

Vendedor de balões aguarda por clientes do lado de fora da mesquita Jama Masjid, na cidade de Nova Deli, Índia

No Nepal, um homem muçulmano pintada pálpebra durante o festival Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã

Um menino brinca com água em uma fonte no centro de Moscou; As temperaturas na capital russa chegaram hoje (29) a 31°C

Muçulmana mantém as mãos próximas durante a oração do Eid al Fitr, na cidade de Lahore, no Paquistão

A atleta Rubi Harrold da Inglaterra realiza sua rotina durante a competição feminina de ginástica artística nos Jogos da Commonwealth, em Glasgow na Escócia

Recurso de fotografia mostra a atleta, Georgina Hockenhull, do País de Gales, em vários momentos prova de ginástica, nos Jogos de Commonwealth, em Glasgow, na Escócia

O príncipe William e a esposa Kate Middleton conversam com o atleta jamaicano Usain Bolt, durante visita à Vila Jogos de Commonwealth, em Glasgow, na Escócia

Duas filhotes de leopardo brincam no zoológico de Maubeuge, ao norte da França. O leopardo do Sri Lanka é uma espécie ameaçada, com uma estimativa de 700 que vivem em estado selvagem e 65 em cativeiro

Muçulmanos oferecem orações no histórico Taj Mahal, na cidade indiana de Agra, durante o festival Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã

Policiais paramilitares erguem os punhos enquanto fazem um juramento para garantir a segurança dos próximos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanjing, província de Jiangsu, na China

Soldados israelenses patrulham região ao norte da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira (29) que Israel se prepara para um longo conflito no enclave palestino, acabando com qualquer esperança de um cessar-fogo para o conflito que já dura 22 dias