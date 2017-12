Imagens do dia 22 de dezembro

Member of Brazil's Lower House of Congress Paulo Maluf is escorted by Federal Police as he leaves the Medical Legal Institute in Brasilia, Brazil December 22, 2017. REUTERS/r

8 /14 Militante palestino durante o confronto com tropas israelenses na fronteira com a cidade de Gaza - 22/12/2017 (Mohamad Torokman/)

9 /14 Japoneses usam trajes do Papai Noel em um desfile de Natal no distrito comercial de Marunouchi, em Tóquio - 22/12/2017 (Toshifumi KITAMURA/)

13/14 O Presidente Michel Temer durante o café da manhã com jornalistas no Comitê do Palácio do Planalto - 22/12/2017 (Alan Santos/PR/)

Palácio do PlanaltoBrasília - DF, 22/12/2017) Café da manhã com jornalistas do Comitê do Palácio do PlanaltoFoto: Alan Santos/PR