Imagens do dia 20 de outubro

O ex-gerente da Petrobras Luiz Carlos Moreira da Silva faz exame de corpo delito no IML, em Curitiba - 20/10/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com) O Ex gerente da Petrobras Luiz Carlos Moreira da Silva faz exame de corpo delito no IML em Curitiba Pr após ser preso na 46ª fase da operação Lava Jato nesta sexta-feira 20 Polícia Federal

Homens jogam cricket em meio a uma densa neblina de poluição causada pelas comemorações do festival Diwali, onde os devotos hindu ascenderam velas e fogueiras para as comemorações - 20/10/2017 (Dominique Faget/AFP)

Um tiroteio na manhã desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia, deixou dois mortos, dois meninos entre 10 e 12 anos, e mais quatro feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. (MARCOS SOUZA/VEJA.com) Tiroteio em escola de Goiânia (GO) - Colégio Goyases

O técnico Tite durante a convocação dos jogadores que irão atuar nos amistosos da seleção brasileira contra Japão e Inglaterra (Pedro Martins/Mowa Press)

A frente fria que avança pelo Paraná nesta quinta-feira (19) está provocando chuvas e vendavais em todo o Estado. Em Pato Branco, no Sudoeste do Estado, 78 casas foram danificadas pelas rajadas de vento, afetando 390 pessoas - 19/10/2017 (Helmuth Kühl/Diário do Sudoeste/Reprodução)

O brasileiro Felipe Massa (Williams) durante os treinos livres para o GP dos EUA de F-1, no circuito de Austin, no Texas - 20/10/2017 (Clive Mason/AFP)

A banda irlandesa U2 se apresenta no estádio do Morumbi, em São Paulo, como parte da turnê em que celebra os 30 anos do disco "The Joshua Tree" - 19/10/2017 (Ivan Pacheco/VEJA.com) O vocalista da banda U2, Bono Vox

Um homem é fotografado praticando uma corrida matinal nas ruas de Washington, nos Estados Unidos, enquanto os jardins eram irrigados - 20/10/2017 (Kevin Lamarque/Reuters)

Um refugiado rohingya é fotografado deitado em seu abrigo no acampamento de Kutupalong, no Bangladesh - 20/10/2017 (Zohra Bensemra/Reuters)

Um menino palestino coloca um pneu em chamas durante um confronto com tropas israelenses perto do assentamento judaico de Qadomem, na aldeia de Kofr Qadom, perto de Nablus, no território da Palestina - 20/10/207 (Mohamad Torokman/Reuters)

Devotos hindus seguram roupas e guarda-chuvas para receber o arroz como oferenda distribuída por uma autoridade de um templo em Kolkata, na Índia, devido ao festival Annakut - 20/10/2017 (Rupak De Chowdhuri/Reuters)

Os refugiados Rohingya fazem filas para receber ajuda humanitária no campo de refugiados de Kutupalong, em Cox's Bazar, no Bangladesh - 20/10/2017 (Zohra Bensemra/Reuters)

O vocalista da banda U2, Bono Vox, durante o show em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) (Ivan Pacheco/VEJA.com) U2 faz show em São Paulo da turnê 'The Joshua Tree' - 19/10/2017