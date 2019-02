Imagens do dia (20 de agosto)

Vulcão Tungurahua expele nuvens de gás e cinzas perto de Banos, no sul do Equador

1 /13 Vulcão Tungurahua expele nuvens de gás e cinzas perto de Banos, no sul do Equador (Carlos Campana/Reuters/VEJA/VEJA)

2 /13 Banhistas aproveitam uma piscina flutuante ao ar livre, no porto de Antuérpia, na Bélgica. O local tem 120 metros de comprimento e pode acomodar 600 pessoas (rancois Lenoir/Reuters/VEJA/VEJA)

3 /13 Foto divulgada nesta segunda-feira (20) mostra parentes impedindo uma mulher de cometer suicídio em Zhanjiang, na China. Segundo a imprensa local, ela tentou pular do prédio após matar o sobrinho durante uma disputa familiar, o caso aconteceu na última terça-feira (14) (Stringer/Reuters/VEJA/VEJA)

4 /13 Funcionários da mineradora Lonmin na África do Sul estão em greve há 11 dias (Stephane De Sakutin/AFP/VEJA/VEJA)

5/13 Muçulmanos participam do Eid al-Fitr, que marca o encerramento do mês sagrado do Ramadã, em Nova Déli, na Índia (STR/AFP/VEJA/VEJA)

