Imagens do dia 19 de janeiro

1/6 Filhote de leão branco com cerca de quatro meses de idade é apresentado à imprensa no zoológico do Altiplano, em Tlaxcala, México. A espécie é um tipo raro de mutação genética que está criticamento ameaçada de extinção - 18/01/2018 (Emmanuel Flores/)

Filhote de leão branco com cerca de quatro meses de idade é apresentado à imprensa no zoológico do Altiplano, em Tlaxcala, México. A espécie é um tipo raro de mutação genética que está criticamento ameaçada de extinção - 18/01/2018