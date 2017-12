Imagens do dia 19 de dezembro

1 /13 Membros da marinha sul-coreana e americana participam de treinamento militar em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 19/12/2017 (Kim Hong-Ji/)

2 /13 Angela Merkel presta homenagem no mercado de Natal em Berlim, na Alemanha, um ano após o atentado que provocou a morte de 12 pessoas e feriu 48 - 19/12/2017 (Fabrizio Bensch/)

5 /13 Garota corre do lado de fora do Centro Cultural de Hong Kong, na China - 19/12/2017 (Anthony Wallace/)

6 /13 Pessoas atravessam ponte Millennium durante o nascer do sol em Londres, na Inglaterra - 19/12/2017 (Toby Melville/)

8/13 Membro da marinha sul-coreana se posiciona com rifle durante treinamento em Pyecongchang, Coreia do Sul - 19/12/2017 (South Korea Out/)