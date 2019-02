Imagens do dia 13 de novembro

1. Chandra Bahadur Dangi, do Nepal, o menor adulto já foi verificado pelo Guinness com 54 cm, posa para fotos com o homem mais alto do mundo Sultan Kosen da Turquia que tem 2,51 m, durante evento em Londres - 13/11/2014 zoom_out_map 1/17 Chandra Bahadur Dangi, do Nepal, o menor adulto já foi verificado pelo Guinness com 54 cm, posa para fotos com o homem mais alto do mundo Sultan Kosen da Turquia que tem 2,51 m, durante evento em Londres - 13/11/2014 (Andrew Cowie/Reuters) Chandra Bahadur Dangi, do Nepal, o menor adulto já foi verificado pelo Guinness com 54 cm, posa para fotos com o homem mais alto do mundo Sultan Kosen da Turquia que tem 2,51 m, durante evento em Londres - 13/11/2014

2. Meninas afegãs fotografadas enquanto fazem o caminho para casa, em Herat - 13/11/2014 zoom_out_map 2/17 Meninas afegãs fotografadas enquanto fazem o caminho para casa, em Herat - 13/11/2014 (Aref Karimi/AFP) Meninas afegãs fotografadas enquanto fazem o caminho para casa, em Herat - 13/11/2014

3. Barcos são vistos no Picknic Lake, durante o pôr-do-sol em Islamabad, no Paquistão zoom_out_map 3/17 Barcos são vistos no Picknic Lake, durante o pôr-do-sol em Islamabad, no Paquistão (Omer Saleem/EFE) Barcos são vistos no Picknic Lake, durante o pôr-do-sol em Islamabad, no Paquistão

4. O tenista Kei Nishikori, do Japão, durante a partida contra o espanhol David Ferrer, no ATP World Tour, em Londres, Inglaterra zoom_out_map 4/17 O tenista Kei Nishikori, do Japão, durante a partida contra o espanhol David Ferrer, no ATP World Tour, em Londres, Inglaterra (Stefan Wermuth/Reuters) O tenista Kei Nishikori, do Japão, durante a partida contra o espanhol David Ferrer, no ATP World Tour, em Londres, Inglaterra

5. Imagem captada pela sonda europeia Philea que pousou com sucesso na superfície do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko - 13/11/2014 zoom_out_map 5/17 Imagem captada pela sonda europeia Philea que pousou com sucesso na superfície do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko - 13/11/2014 (ESA/Rosetta/Philae/CIVA/Reuters) Imagem captada pela sonda europeia Philea que pousou com sucesso na superfície do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko - 13/11/2014

6. Muita fumaça é vista sobre a cidade síria de Kobane. Relatório divulgado hoje (13) pelo Conselho Norueguês de Refugiados junto ao Comitê Internacional de Resgate diz que os sírios estão cada vez mais incapazes de escapar da guerra em seu próprio país, causando a emigração de milhares de pessoas zoom_out_map 6/17 Muita fumaça é vista sobre a cidade síria de Kobane. Relatório divulgado hoje (13) pelo Conselho Norueguês de Refugiados junto ao Comitê Internacional de Resgate diz que os sírios estão cada vez mais incapazes de escapar da guerra em seu próprio país, causando a emigração de milhares de pessoas (Aris Messinis/AFP) Muita fumaça é vista sobre a cidade síria de Kobane. Relatório divulgado hoje (13) pelo Conselho Norueguês de Refugiados junto ao Comitê Internacional de Resgate diz que os sírios estão cada vez mais incapazes de escapar da guerra em seu próprio país, causando a emigração de milhares de pessoas

7. A presidente Dilma Rousseff é recebida por líderes políticos ao chegar em Brisbane, na Austrália zoom_out_map 7/17 A presidente Dilma Rousseff é recebida por líderes políticos ao chegar em Brisbane, na Austrália (Steve Holland/G20/Fotos Públicas) A presidente Dilma Rousseff é recebida por líderes políticos ao chegar em Brisbane, na Austrália

8. O presidente do Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais (CNES) Jean-Yves Le Gall (à esq.), o presidente francês, François Hollande (c) e a ex-astronauta francesa Claudie Haigneré usam óculos 3D para assistir o pouso da sonda Philae no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko zoom_out_map 8/17 O presidente do Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais (CNES) Jean-Yves Le Gall (à esq.), o presidente francês, François Hollande (c) e a ex-astronauta francesa Claudie Haigneré usam óculos 3D para assistir o pouso da sonda Philae no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (Jacques Brinon/Reuters) O presidente do Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais (CNES) Jean-Yves Le Gall (à esq.), o presidente francês, François Hollande (c) e a ex-astronauta francesa Claudie Haigneré usam óculos 3D para assistir o pouso da sonda Philae no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko

9. Trabalhador fuma bidi, uma folha local de tabaco enquanto coleta castanhas em uma lagoa na cidade indiana de Allahabad - 13/11/2014 zoom_out_map 9/17 Trabalhador fuma bidi, uma folha local de tabaco enquanto coleta castanhas em uma lagoa na cidade indiana de Allahabad - 13/11/2014 (Jitendra Prakash/Reuters) Trabalhador fuma bidi, uma folha local de tabaco enquanto coleta castanhas em uma lagoa na cidade indiana de Allahabad - 13/11/2014

10. Avião se aproxima do aeroporto internacional de Kansas City, no estado do Missouri durante o por-do-sol zoom_out_map 10/17 Avião se aproxima do aeroporto internacional de Kansas City, no estado do Missouri durante o por-do-sol (Orlin Wagner/AP) Avião se aproxima do aeroporto internacional de Kansas City, no estado do Missouri durante o por-do-sol

11. Na França, centenas de estudantes tomaram as ruas de Paris em protesto contra a brutalidade policial, nesta quinta-feira (13). Ao mesmo tempo, policiais das forças nacionais realizaram um comício por melhores condições de trabalho zoom_out_map 11/17 Na França, centenas de estudantes tomaram as ruas de Paris em protesto contra a brutalidade policial, nesta quinta-feira (13). Ao mesmo tempo, policiais das forças nacionais realizaram um comício por melhores condições de trabalho (Michel Euler)/AP) Na França, centenas de estudantes tomaram as ruas de Paris em protesto contra a brutalidade policial, nesta quinta-feira (13). Ao mesmo tempo, policiais das forças nacionais realizaram um comício por melhores condições de trabalho

12. Homem indiano olha para câmera através de um cachimbo de barro, em uma favela de Nova Délhi, na Índia zoom_out_map 12/17 Homem indiano olha para câmera através de um cachimbo de barro, em uma favela de Nova Délhi, na Índia (Altaf Qadri/AP) Homem indiano olha para câmera através de um cachimbo de barro, em uma favela de Nova Délhi, na Índia

13. Mulheres afegãs sentam na arquibancada para assistir uma competição feminina de Taekwon-Do em Herat, no Afeganistão. A participação de mulheres nesses eventos era proibida até a queda regime Talibã - 13/11/2014 zoom_out_map 13/17 Mulheres afegãs sentam na arquibancada para assistir uma competição feminina de Taekwon-Do em Herat, no Afeganistão. A participação de mulheres nesses eventos era proibida até a queda regime Talibã - 13/11/2014 (Aref Karimi/AFP) Mulheres afegãs sentam na arquibancada para assistir uma competição feminina de Taekwon-Do em Herat, no Afeganistão. A participação de mulheres nesses eventos era proibida até a queda regime Talibã - 13/11/2014

14. Menina palestina fotografada enquanto membros do braço armado do Hamas participam de um comício anti-Israel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - 13/11/2014 zoom_out_map 14/17 Menina palestina fotografada enquanto membros do braço armado do Hamas participam de um comício anti-Israel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - 13/11/2014 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters) Menina palestina fotografada enquanto membros do braço armado do Hamas participam de um comício anti-Israel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - 13/11/2014

15. Ator Brad Pitt é cercado por fãs na chegada de um evento promocional do filme Fúria em Seul, na Coreia do Sul - 3/11/2014 zoom_out_map 15/17 Ator Brad Pitt é cercado por fãs na chegada de um evento promocional do filme Fúria em Seul, na Coreia do Sul - 3/11/2014 (Ahn Young-joon/AP) Ator Brad Pitt é cercado por fãs na chegada de um evento promocional do filme Fúria em Seul, na Coreia do Sul - 3/11/2014

16. Soldado do Exército de Libertação do Povo Chinês mede a posição dos membros da guarda de honra no tapete vermelho Grande Salão do Povo, em Pequim, antes da cerimônia de boas-vindas ao presidente mexicano, Enrique Pena Nieto - 13/11/2014 zoom_out_map 16/17 Soldado do Exército de Libertação do Povo Chinês mede a posição dos membros da guarda de honra no tapete vermelho Grande Salão do Povo, em Pequim, antes da cerimônia de boas-vindas ao presidente mexicano, Enrique Pena Nieto - 13/11/2014 (Andy Wong/AP) Soldado do Exército de Libertação do Povo Chinês mede a posição dos membros da guarda de honra no tapete vermelho Grande Salão do Povo, em Pequim, antes da cerimônia de boas-vindas ao presidente mexicano, Enrique Pena Nieto - 13/11/2014