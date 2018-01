Imagens do dia 11 de janeiro

1. Dia da República na Índia zoom_out_map 1/7 Soldados participam de uma sessão de yoga durante o ensaio para o desfile do Dia da República em uma manhã de inverno em Nova Deli, na Índia - 11/01/2018 (Adnan Abidi/) Soldados participam de uma sessão de yoga durante o ensaio para o desfile do Dia da República em uma manhã de inverno em Nova Deli, na Índia - 11/01/2018

2. Deslizamento de terra na California (EUA) zoom_out_map 2/7 Uma casa na estrada Glen Oaks é vista cercada por lama e pedras após o deslizamento que atingiu a cidade de Montecito, no estado americano da Califórnia - 11/01/2018 (Kenneth Song/Santa Barbara News-Press/) Uma casa na estrada Glen Oaks é vista cercada por lama e pedras após o deslizamento que atingiu a cidade de Montecito, no estado americano da Califórnia - 11/01/2018

3. Neve em Almaty, no Cazaquistão zoom_out_map 3/7 Um homem vestido com uma fantasia usada para promover o restaurante em que trabalha é visto andando durante uma queda de neve em Almaty, no Cazaquistão - 11/01/2018 (Shamil Zhumatov/) Um homem vestido com uma fantasia usada para promover o restaurante em que trabalha é visto andando durante uma queda de neve em Almaty, no Cazaquistão - 11/01/2018

4. Casamento muçulmano em massa na índia zoom_out_map 4/7 Noiva tira uma selfie após realizar seus votos de casamento durante uma cerimônia de casamento em massa na qual, de acordo com seus organizadores, 111 casais muçulmanos fizeram seus votos de casamento, em uma mesquita em Ahmedabad, na Índia - 11/01/2018 (Amit Dave/) Noiva tira uma selfie após realizar seus votos de casamento durante uma cerimônia de casamento em massa na qual, de acordo com seus organizadores, 111 casais muçulmanos fizeram seus votos de casamento, em uma mesquita em Ahmedabad, na Índia - 11/01/2018

5. Cisne em um rio dourado na Alemanha zoom_out_map 5/7 Um cisne é fotografado sobre as águas douradas durante o amanhecer no Rio Elbe, em Dresden, no leste da Alemanha - 11/01/2018 (Sebastian Kahnert/dpa/) Um cisne é fotografado sobre as águas douradas durante o amanhecer no Rio Elbe, em Dresden, no leste da Alemanha - 11/01/2018

6. Aniversário de game no Japão zoom_out_map 6/7 Pessoas jogam a novidade da Bahamut Disco feat. Space Invaders VR durante o evento de pré-visualização do Play!, para comemorar o 40º aniversário do jogo em Tóquio, no Japão - 11/01/2018 (Toru Hanai/) Pessoas jogam a novidade da Bahamut Disco feat. Space Invaders VR durante o evento de pré-visualização do Play!, para comemorar o 40º aniversário do jogo em Tóquio, no Japão - 11/01/2018