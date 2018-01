Imagens do dia 05 de janeiro

2/6 Kiyoshi Kimura, que dirige a cadeia de restaurantes de sushi Sushi Zanmai, posa para foto com um atum rabilho de 190 kg, com uma oferta de 30,4 milhões de ienes, cerca de 860 mil reais, no primeiro leilão de atuns do ano no mercado de peixes de Tóquio no Japão - 05/01/2018 (Toru Hanai/)

Kiyoshi Kimura, que dirige a cadeia de restaurantes de sushi Sushi Zanmai, posa para foto com um atum rabilho de 190 kg, com uma oferta de 30,4 milhões de ienes no primeiro leilão de atuns do ano no mercado de peixes de Tóquio no Japão - 05/01/2018