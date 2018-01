Imagens do dia 03 de janeiro

1. Papa Francisco recebe carinho de bebê no Vaticano zoom_out_map 1/7 Papa Francisco recebe o carinho de um bebê durante audiência semanal na Sala Paulo VI no Vaticano - 03/01/2018 (Remo Casilli/) Papa Francisco recebe o carinho de um bebê durante audiência semanal na Sala Paulo VI no Vaticano - 03/01/2018

2. Familiares choram pelas vítimas de incêndio no Bronx zoom_out_map 2/7 Familiares das vítimas de um incêndio em prédio de apartamentos no Bronx ocorrido no último dia 28 de dezembro seguram fotos de seus parentes enquanto eles choram durante homenagem em uma igreja no Bronx, em Nova York - 03/01/2017 (Amr Alfiky/) Familiares das vítimas de um incêndio em prédio de apartamentos no Bronx ocorrido no último dia 28 de dezembro seguram fotos de seus parentes enquanto eles choram durante homenagem em uma igreja no Bronx, em Nova York - 03/01/2017

3. Manifestação pró-governo no Irã zoom_out_map 3/7 Manifestantes pró-governo seguram cartazes com a foto líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei e o fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini, durante marcha em resposta aos protestos contra o governo na cidade de Qom - 03/01/2018 (Mohammad Ali Marizad/) Manifestantes pró-governo seguram cartazes com a foto líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei e o fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini, durante marcha em resposta aos protestos contra o governo na cidade de Qom - 03/01/2018

4. Coreia do Norte reabre linha telefônica com sul-coreanos zoom_out_map 4/7 Funcionário do governo sul-coreano verifica a linha direta de comunicações para conversar com o lado norte-coreano na aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul - 03/01/2018 (Yonhap/) Funcionário do governo sul-coreano verifica a linha direta de comunicações para conversar com o lado norte-coreano na aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul - 03/01/2018

5. Cena de inverno na Índia zoom_out_map 5/7 Homem se prepara para entrar em um barco para alimentar as gaivotas sob a neblina da manhã nas margens do rio Yamuna, em Nova Délhi, na Índia - 03/01/2018 (Prakash Singh/) Homem se prepara para entrar em um barco para alimentar as gaivotas sob a neblina da manhã nas margens do rio Yamuna, em Nova Délhi, na Índia - 03/01/2018

6. Tempestade Eleanor atinge sul do País de Gales zoom_out_map 6/7 Ondas gigantes e ventos fortes associados com a tempestade Eleanor atingem um farol em Porthcawl no sul do País de Gales - 03/01/2017 (Toby Melville/) Ondas gigantes e ventos fortes associados com a tempestade Eleanor atingem um farol em Porthcawl no sul do País de Gales - 03/01/2017