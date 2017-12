Imagens da semana (27 de novembro a 01 de dezembro)

1. Cão participa de cerimônia de aposentadoria de soldados zoom_out_map 1/23 Cão do exército levanta-se enquanto soldados fazem continência antes de se aposentarem em Suqian, província de Jiangsu, na China 28/11/2017 (Stringer/) Cão do exército levanta-se enquanto soldados fazem continência antes de se aposentarem em Suqian, província de Jiangsu, na China 28/11/2017

2. Sorteio da Copa em Moscou zoom_out_map 2/23 Maradona dá um beijo em Pelé antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia no Kremlin em Moscou (Fifa/) Maradona dá um beijo em Pelé antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia no Kremlin em Moscou

3. Papa Francisco visita Mianmar zoom_out_map 3/23 Papa Francisco é ovacionado pelos fiéis em sua chegada para liderar uma missa na Catedral de St Mary, na cidade de Rangum, Mianmar - 30/11/2017 (Osservatore Romano/) Papa Francisco é ovacionado pelos fiéis em sua chegada para liderar uma missa na Catedral de St Mary, na cidade de Rangum, Mianmar - 30/11/2017

4. O Papa Francisco zoom_out_map 4/23 O Papa Francisco se reúne com a líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, na capital Naypyidaw, durante sua visita oficial ao país - 28/11/2017 (Max Rossi/) O Papa Francisco

5. Visita do Papa Francisco em Mianmar zoom_out_map 5/23 Papa Francisco cumprimenta o presidente do comitê estadual Sanga Maha Nayaka, Bhaddanta Kumarabhivasma, durante uma reunião com o comitê budista em Myanmar - 29/11/2017 (Max Rossi/) Papa Francisco cumprimenta o presidente do comitê estadual Sanga Maha Nayaka, Bhaddanta Kumarabhivasma, durante uma reunião com o comitê budista em Myanmar - 29/11/2017

6. Príncipe Harry e Meghan Markle zoom_out_map 6/23 Príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle, posam para foto no Sunken Garden no Palácio de Kensington, em Londres - 27/11/2017 (Daniel Leal-Olivas/) Príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle, posam para foto no Sunken Garden no Palácio de Kensington, em Londres - 27/11/2017

7. Dia Mundial de Combate à Aids -01/12/2017 zoom_out_map 7/23 Estudantes chineses seguram fitas vermelhas para marcar o Dia Mundial de Combate à Aids -01/12/2017 (Stringer/) Dia Mundial de Combate à Aids -01/12/2017

8. Dia Mundial da AIDS zoom_out_map 8/23 Um estudante exibe seu rosto e sua mão pintados com mensagens durante uma campanha de conscientização sobre o HIV, no Dia Mundial da AIDS em Chandigarh, na Índia - 01/12/2017 (Ajay Verma/) Um estudante exibe seu rosto e sua mão pintados com mensagens durante uma campanha de conscientização sobre o HIV, no Dia Mundial da AIDS em Chandigarh, na Índia - 01/12/2017

9. Tigre siberiano em zoológico na Geórgia zoom_out_map 9/23 Tori, um tigre siberiano de dois anos é fotografado em seu recinto no zoológico de Tbilisi, na Geórgia - 27/11/2017 (Vano Shlamov/) Tori, um tigre siberiano de dois anos é fotografado em seu recinto no zoológico de Tbilisi, na Geórgia - 27/11/2017

10. Slobodan Praljak zoom_out_map 10/23 O ex-comandante das forças bósnio-croatas na Guerra da Bósnia, Slobodan Praljak, tomou veneno durante audiência no tribunal de crimes de guerra da ONU em Haia, na Holanda - 29/11/2017 (YCTV/) O ex-comandante das forças bósnio-croatas na Guerra da Bósnia, Slobodan Praljak, afirma tomar veneno durante audiência no tribunal de crimes de guerra da ONU em Haia, na Holanda - 29/11/2017

11. Kim Jong-Un zoom_out_map 11/23 O ditador norte-coreano Kim Jong-Un acompanha o lançamento do míssil balístico intercontinental Hwasong-15 que capaz de alcançar os Estados Unidos (KCNA/) O ditador norte-coreano Kim Jong-Un acompanha o lançamento do míssil balístico intercontinental Hwasong-15 que capaz de alcançar os Estados Unidos

12. Monte Agung entra em erupção na Indonésia zoom_out_map 12/23 Agricultores cuidam de suas colheitas enquanto o Monte Agung entra em erupção em Bali, na Indonésia - 27/11/2017 (Nyimas Laula/) Agricultores cuidam de suas colheitas enquanto o Monte Agung entra em erupção em Bali, na Indonésia - 27/11/2017

13. Um dia de chuva no Sri Lanka zoom_out_map 13/23 A silhueta de um homem carregando um guarda-chuva é vista através de uma janela molhada pela chuva na cidade de Colombo, no Sri Lanka - 01/12/2017 (Dinuka Liyanawatte/) A silhueta de um homem carregando um guarda-chuva é vista através de uma janela molhada pela chuva na cidade de Colombo, no Sri Lanka - 01/12/2017

14. O empresário Joesley Batista zoom_out_map 14/23 O empresário Joesley Batista, sócio da empresa J&F, em audiência conjunta da CPMI da JBS e da CPI do BNDES, em Brasília - 28/11/2017 (Evaristo Sá/) O empresário Joesley Batista

15. Operação do exército na favela do Barbante no Rio zoom_out_map 15/23 Soldado do exército passa por uma criança, durante operação na favela de Barbante no Rio de Janeiro, onde no início da semana traficantes destruíram um posto policial - 30/11/2017 (Leo Correa/) Soldado do exército passa por uma criança, durante operação na favela de Barbante no Rio de Janeiro, onde no início da semana traficantes destruíram um posto policial - 30/11/2017

16. BANGLADESH -ROHINGYA zoom_out_map 16/23 Tumulto durante distribuição de alimentos em campo de refugiados rohingya em Bangladesh - 28/11/2017 (Ed JONES/) rohingya em Bangladesh - 28/11/2017

17. Oposição queniana zoom_out_map 17/23 Apoiadores da Super Aliança Nacional (NASA) do Quênia são fotografados ao lado de um veículo queimado em Embakasi, nos arredores de Nairobi, no Quênia - 28/11/2017 (STR/) Apoiadores da Super Aliança Nacional (NASA) do Quênia são fotografados ao lado de um veículo queimado em Embakasi, nos arredores de Nairobi, no Quênia - 28/11/2017

18. Palestina atualmente zoom_out_map 18/23 Palestinos correm para se proteger de explosão no norte da Faixa de Gaza (Mohammed Abed/)

19. Celebração do aniversário de Maomé no Iêmen zoom_out_map 19/23 Menino iemenita muçulmano com a palavra "Allah" em árabe pintada em seu rosto participa de uma manifestação na capital Sanaa em ocasião do aniversário do Profeta Maomé - 30/11/2017 (Mohammed Huwais/) Menino iemenita muçulmano com a palavra "Allah" em árabe pintada em seu rosto participa de uma manifestação na capital Sanaa em ocasião do aniversário do Profeta Maomé - 30/11/2017

20. Mural em Dubai nos Emirados Árabes zoom_out_map 20/23 Homem atravessa um mural gigante retratando meninos correndo atrás de uma roda, em Dubai nos Emirados Árabes - 30/11/2017 (Giuseppe Cacace/) Homem atravessa um mural gigante retratando meninos correndo atrás de uma roda, em Dubai nos Emirados Árabes - 30/11/2017

21. Procissão em homenagem ao acidente da Chapecoense zoom_out_map 21/23 Pessoas participam de uma cerimônia em homenagem às vítimas e sobreviventes do voo Lamia 2933 no primeiro aniversário do acidente de avião na Colômbia, que abalou o clube de futebol brasileiro Chapecoense, em Chapecó, Santa Catarina - 28/11/2017 (Nelson Almeida/) Pessoas participam de uma cerimônia em homenagem às vítimas e sobreviventes do voo Lamia 2933 no primeiro aniversário do acidente de avião na Colômbia, que abalou o clube de futebol brasileiro Chapecoense, em Chapecó, Santa Catarina - 28/11/2017

22. Jogadores do Palmeiras comemoram o segundo gol contra o Botafogo zoom_out_map 22/23 Jogadores do Palmeiras comemoram o segundo gol contra o Botafogo e jogam Zé Roberto para o alto (Alexandre Schneider/) SAO PAULO, BRAZIL - Players of Palmeiras celebrate their second goal during the match against Botafogo for the Brasileirao Series A 2017 at Allianz Parque Stadium on November 27, 2017 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)