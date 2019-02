Imagens da semana (22 a 26 de fevereiro)

1. O urso Pamir, de 9 anos, brinca em seu recinto coberto de neve no zoológico Royev Ruchey, em Krasnoyarsk, na Rússia, nesta sexta-feira (26) zoom_out_map 1/22 O urso Pamir, de 9 anos, brinca em seu recinto coberto de neve no zoológico Royev Ruchey, em Krasnoyarsk, na Rússia, nesta sexta-feira (26) (Ilya Naymushin/Reuters) O urso Pamir, de 9 anos, brinca em seu recinto coberto de neve no zoológico Royev Ruchey, em Krasnoyarsk, na Rússia, nesta sexta-feira (26)

2. Ao lado de Dilma, Margaret Chan, diretora-geral da OMS, exibe camiseta de campanha contra o zika

3. O vocalista Mick Jagger da banda inglesa Rolling Stones se apresenta em São Paulo com a turnê "Olé"

4. Visitantes se divertem no "Sonnenbad", uma piscina pública ao ar livre em formato de cogumelo, em Karlsruhe, no sul da Alemanha. A temperatura no local é de 5ºC

5. O papa Francisco chega para sua audiência semanal na praça São Pedro, no Vaticano, na manhã desta quarta-feira

6. Queda de raio, durante demolição de casas próximas ao Parque Olímpico Rio 2016, nesta quinta-feira (25)

8. João Santana e a esposa foram encaminhados ao IML de Curitiba para passarem por exame de corpo de delito

9. Alunos do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), realizam protesto no Centro Administrativo (CAB), em Salvador (BA), na manhã desta segunda-feira (22). Professores dos cursos de saúde da Uneb paralisaram hoje as atividades. Os professores reivindicam a reimplantação dos adicionais de insalubridade e querem melhorias na estrutura dos laboratórios, clínicas escola e salas de aula

10. O italo-suíço Gianni Infantino é o novo presidente da FIFA

11. Modelos com máscaras de gás posam seminuas em protesto contra o uso de pele animal em roupas em ato organizado pelo Peta (ONG dedicada à defesa dos direitos dos animais) na abertura da Milão Fashion Week, na Itália

12. Barco de pesca é atingido por armas do governo indonésio em Batam. A Indonésia afundou 27 barcos estrangeiros apreendidos em 22 de fevereiro, em uma intensa campanha contra a pesca ilegal

13. Homem trabalha em uma pequena fábrica de doces em Cabul, no Afeganistão

14. Modelos nos bastidores da semana de moda de Milão, na Itália

15. Avião comercial passa por uma lua cheia, próximo ao aeroporto internacional de Los Angeles, nos EUA

16. Pedestres observam painel da bolsa de valores de Tóquio, no Japão

17. Corredores usam roupas de proteção em Tel Aviv, Israel

18. Explosão atingiu uma delegacia de polícia na cidade de Yola, na Nigéria

19. Estudantes universitários japoneses se reúnem antes de começarem a procurar emprego, em Tóquio

20. Um tigre salta ao ser treinado no templo do tigre na província de Kanchanaburi, a oeste de Bangkok, Tailândia

21. Bebês com microcefalia são atendidos no Centro de Especialidades em Reabilitação da Fundação Altino Ventura, no bairro do Cordeiro, em Recife (PE). O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) veio ao Recife verificar a situação, estimulação precoce e atendimento aos bebes com microcefalia