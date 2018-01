Imagens da semana (15 a 19 de janeiro)

1. Antonio de Almeida Anaquim, condutor do veículo que invadiu o calçadão de Copacabana e atropelou mais de mais de dez pedestres, deixa delegacia, no Rio zoom_out_map 1/20 Antonio de Almeida Anaquim, condutor do veículo que invadiu o calçadão de Copacabana e atropelou mais de mais de dez pedestres, deixa delegacia, no Rio (Ricardo Moraes/) Antonio de Almeida Anaquim, who was driving a vehicle that ran over some people at Copacabana beach, leaves the police station in Rio de Janeiro, Brazil January 19, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes

2. Motorista atropela banhistas em Copacabana - Veículo invade calçadão e avança contra banhistas na praia de Copacabana no Rio de Janeiro. O motorista foi capturado pela polícia após tentativa de fuga - 18/01/2018 (Sebastian Roncadio/)

3. Sergio Cabral - Sergio Cabral é levado ao IML de Curitiba algemado para realizar exame de corpo delito durante a manhã desta sexta feira - 19/01/2018 (Vagner Rosário/)

4. Neymar - Neymar comemora seu gol marcado de penalti equilibrando a chuteira na testa, durante a partida entre Paris Saint Germain e Amiens na estádio Stade de la Licorne, na França - 10/01/2018 (Benoit Tessier/)

5. Garoto chinês enfrenta neve pra chegar à escola - A foto do menino chinês com o cabelo incrustado de gelo após a caminhada até a escola viralizou nas redes sociais (//)

6. Bia Haddad avança no Aberto da Austrália - Bia Haddad avança para a chave principal no Aberto da Austrália após vitória sobre a australiana Lizette Cabrera (Pat Scala/)

7. Vacinação contra a febre amarela em São Paulo - 12/01/2018 (Miguel SCHINCARIOL/)

8. Vulcão Mayon nas Filipinas - Fazendeiro resgata seu bezerro para levá-lo ao centro de evacuações, após o vulcão Mayon expelir cinzas em Camalig, província de Albay, nas Filipinas - 17/01/2018 (STR/)

9. Manifestantes ocupam a avenida Faria Lima para protestar contra o aumento das passagens em SP - 17/01/2018 (Kevin David/A7 Press/)

10. Festival da colheita de Assam na Índia - Membros da tribo Tiwa participam de um evento de pesca como parte das celebrações para o Bhogali Bihu, ou o festival da colheita de Assam, no distrito de Morigaon, estado de Assam, no nordeste da Índia - 16/01/2018 (Anuwar Hazarika/)

11. Surto de cólera no Congo - Geraldine, de 20 anos, que recentemente perdeu sua prima Rosette para a cólera, é vista com sua família dentro de casa. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 15 de janeiro, disse que havia um alto risco de uma epidemia de cólera após inundações em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Além da capital, o último surto de cólera afetou 23 das 26 províncias do vasto país da África Central desde 2017, com "quase 50 mil casos e cerca de 1.000 mortes", estima o MSF. Tais números o tornam o pior surto na República Democrática do Congo desde 1994 - 18/01/2018 (John Wessels/)

12. "Las Luminarias" na Espanha - Um cavalo é visto saindo do meio do fogo durante a celebração anual de "Las Luminarias", na véspera do dia de Santo António, o ritual de purificação homenageia santo padroeiro de animais da Espanha, na vila de San Bartolomé de Pinares, Espanha - 16/01/2018 (Juan Medina/)

13. Nevasca na Alemanha - Ciclista é visto andando de bicicleta durante uma nevasca na cidade de Berlim, na Alemanha - 18/01/2018 (David Gannon/)

14. Crocodilo na Indonésia - Um crocodilo que tem um pneu de moto ao redor do pescoço por pelo menos 2 anos, toma banho de sol em uma praia na cidade de Palu, Sulawesi Central, na Indonésia - 16/01/2018 (Mohamad Hamzah/Antara Foto/)

15. Trem lotado em Bangladesh - Um trem superlotado sai da estação ferroviária de Tongi após a oração final de "Bishwa Ijtema", a congregação mundial de muçulmanos, nas margens do rio Turag, em Tongi, perto de Dhaka, no Bangladesh - 14/01/2018 (Mohammad Ponir Hossain/)

16. Ônibus pega fogo no Cazaquistão - Ônibus pega fogo em uma rota usada por trabalhadores imigrantes que se dirigem para a Rússia, na região de Aktobe, no Cazaquistão - 18/01/2018 (Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan/)

17. Sauna no cume de uma montanha italiana - Um homem é visto entrando em uma sauna no cume do Monte Lagazuoi, em Cortina d'Ampezzo, na Itália- 16/01/2018 (Stefano Rellandini/)

18. Papa Francisco visita o Chile - Papa Francisco é saudado por fiéis católicos na chegada ao Parque O'Higgins em Santiago no Chile - 16/01/2018 (Pablo Porciuncula Brune/)

19. Exército nas ruas do Rio de Janeiro - Mulheres e crianças tomam uma ducha em um beco da favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, enquanto policiais do exército patrulham a região em operação contra o tráfico de drogas na região - 18/01/2018 (Ricardo Moraes/)