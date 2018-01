Imagens da semana (08 a 12 de janeiro)

zoom_out_map 1/20 Chefe da delegação norte-coreana, Ri Son Gwon aperta a mão do colega sul-coreano, Cho Myoung-gyon, após encontro na aldeia Truez, Panmunjom, na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias - 09/01/2018 (Yonhap/) Chefe da delegação norte-coreana, Ri Son Gwon aperta a mão do colega sul-coreano, Cho Myoung-gyon, após encontro na aldeia Truez, Panmunjom, na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias - 09/01/2018

2/20 A neve de 40 cm de profundidade cobriu a areia na pequena cidade argelina do deserto do Saara, Ain Sefra, depois de uma tempestade de inverno - 07/01/2018 (Geoff Robinson Photography/REX/) A neve de 40 cm de profundidade cobriu a areia na pequena cidade argelina do deserto do Saara, Ain Sefra, depois de uma tempestade de inverno - 07/01/2018

3/20 Equipe de emergência carrega uma mulher resgatada de uma casa em ruínas após deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018 (Kenneth Song/Santa Barbara News-Press/) Equipe de emergência carrega uma mulher resgatada de uma casa em ruínas após deslizamento de terra em Montecito, na Califórnia - 09/01/2018

4/20 Um dos pontos de observação das Cataratas do Niagara, em Ontario, no Canadá, é visto coberto de gelo. Ao lado, luzes iluminam a queda d'água - 10/01/2018 (Geoff Robins/) Um dos pontos de observação das Cataratas do Niagara, em Ontario, no Canadá, é visto coberto de gelo. Ao lado, luzes iluminam a queda d'água - 10/01/2018

5/20 Uma borboleta morpho azul pousa no rosto da modelo Jessie Baker durante a exposição Butterflies in The Glasshouse RHS Garden Wisley em Woking, na Inglaterra - 12/01/2018 (Jack Taylor/) Uma borboleta morpho azul pousa no rosto da modelo Jessie Baker durante a exposição Butterflies in The Glasshouse RHS Garden Wisley em Woking, na Inglaterra - 12/01/2018

6/20 Pedestres tiram fotos de uma estátua de cera Madame Tussauds do presidente Donald Trump, do lado de fora da nova embaixada dos Estados Unidos em Embassy Gardens, no sudoeste de Londres - 12/01/2018 (Daniel Sorabji/) Pedestres tiram fotos de uma estátua de cera Madame Tussauds do presidente Donald Trump, do lado de fora da nova embaixada dos Estados Unidos em Embassy Gardens, no sudoeste de Londres - 12/01/2018

7/20 Imagem aérea do bairro Ratones, em Florianópolis - Chuva causa estragos em Florianópolis e outras 18 cidades catarinenses informou a Defesa Civil estadual - 11/01/2018 (Tiago Ghizoni/Diário Catarinense/Agência RBS/) Imagem aérea do bairro Ratones, em Florianópolis - Chuva causa estragos em Florianópolis e outras 18 cidades catarinenses informou a Defesa Civil estadual - 11/01/2018

8/20 Shigeharu Shirai, um chefe da máfia japonesa Yakuza que fugiu para a Tailândia há 13 anos foi preso graças às fotos de suas tatuagens, que viralizaram na internet - 11/01/2018 (Stringer/) Shigeharu Shirai - Yakuza

9/20 Centenas de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, fazem fila, em posto de saúde em Mairiporã, para serem vacinadas contra a febre amarela - 11/01/2018 (Paulo Whitaker/) Febre amarela - 11/01/2018

10/20 São Paulo reabre Horto Florestal após campanha de vacinação (Rovena Rosa/) São Paulo reabre Horto Florestal após campanha de vacinação

11/20 Membros da comunidade de Hazara acendem velas em homenagem à Zainab Ansari, de 7 anos, estuprada e morta na cidade de Kasur, no Paquistão - 11/01/2018 (Naseer Ahmed/) Membros da comunidade de Hazara acendem velas em homenagem à Zainab Ansari, de 7 anos, estuprada e morta na cidade de Kasur, no Paquistão - 11/01/2018

12/20 Noiva tira uma selfie após realizar seus votos de casamento durante uma cerimônia de casamento em massa na qual, de acordo com seus organizadores, 111 casais muçulmanos fizeram seus votos de casamento, em uma mesquita em Ahmedabad, na Índia - 11/01/2018 (Amit Dave/) Noiva tira uma selfie após realizar seus votos de casamento durante uma cerimônia de casamento em massa na qual, de acordo com seus organizadores, 111 casais muçulmanos fizeram seus votos de casamento, em uma mesquita em Ahmedabad, na Índia - 11/01/2018

13/20 O bebê orangotango Khansa, é visto dividindo alimento com sua mãe em um gesto carinhoso no Jardim Zoológico de Singapura. As Reservas de Vida Selvagem, O Parque Jurong Bird de Singapura, o Safari da Noite, o Safari do Rio e o Zoológico de Singapura relataram cerca de 540 partos e nascimentos de animais em 2017, um quarto deles de espécies ameaçadas, já que os parques da vida selvagem continuam os esforços de criação de conservação - 11/01/2018 (Roslan Rahman/) O bebê orangotango Khansa, é visto dividindo alimento com sua mãe em um gesto carinhoso no Jardim Zoológico de Singapura. As Reservas de Vida Selvagem, O Parque Jurong Bird de Singapura, o Safari da Noite, o Safari do Rio e o Zoológico de Singapura relataram cerca de 540 partos e nascimentos de animais em 2017, um quarto deles de espécies ameaçadas, já que os parques da vida selvagem continuam os esforços de criação de conservação - 11/01/2018

14/20 Helicóptero da Guarda Costeira passa por Montecito, na Califórnia, depois que uma grande tempestade atingiu uma área de queimada - 09/01/2018 (Wally Skalij/Los Angeles Times/) Helicóptero da Guarda Costeira passa por Montecito, na Califórnia, depois que uma grande tempestade atingiu uma área de queimada - 09/01/2018

15/20 Protestos terminam com mais de 200 detidos na Tunísia - 10/01/2018 (Sofiene HAMDAOUI/) Protestos terminam com mais de 200 detidos na Tunísia - 10/01/2018

16/20 Escavadeiras removem a neve no local de uma avalanche que cobriu a ferrovia da empresa Brig Visp Zermatt Bahn entre as cidades de Visp e Taesch, nos Alpes Suíços - 10/01/2018 (Fabrice Coffrini/) Escavadeiras removem a neve no local de uma avalanche que cobriu a ferrovia da empresa Brig Visp Zermatt Bahn entre as cidades de Visp e Taesch, nos Alpes Suíços - 10/01/2018

17/20 Crianças compram balões de um vendedor ambulante em Jalandhar na Índia - 10/01/2018 (Shammi Mehra/) Crianças compram balões de um vendedor ambulante em Jalandhar na Índia - 10/01/2018

18/20 A última geração do animal de estimação robótico da Sony, Aibo, em exibição durante evento de imprensa na feira de tecnologia CES 2018 em Las Vegas, nos Estados Unidos - 08/01/2018 (Alex Wong/) A última geração do animal de estimação robótico da Sony, Aibo, em exibição durante evento de imprensa na feira de tecnologia CES 2018 em Las Vegas, nos Estados Unidos - 08/01/2018

19/20 Fotógrafo registra trovão em partida entre a tenista alemã Angelique Kerber e Lucie Safarova da República Checa no primeiro dia do torneio Internacional de Sydney, na Austrália - 08/01/2018 (Steve Christo/Corbis/)