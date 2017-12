Imagens da semana (04 a 08 de dezembro)

1. Manifestante palestino atira de volta uma bomba de gás lacrimogênio contra as tropas israelenses, durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017 zoom_out_map 1/20 Manifestante palestino atira de volta uma bomba de gás lacrimogênio contra as tropas israelenses, durante protesto intitulado "dia de raiva", em resposta à atitute do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel - 08/12/2017 (Mohammed Salem/) A Palestinian protester hurls back a tear gas canister fired by Israeli troops during clashes as Palestinians call for a "day of rage" in response to U.S. President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital, near the border with Israel in the east of Gaza City December 8, 2017. REUTERS/Mohammed Salem

2. Peshawar, no Paquistão - 08/12/2017 zoom_out_map 2/20 Paquistaneses protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em Peshawar, no Paquistão - 08/12/2017 (Fayaz Aziz/) Peshawar, no Paquistão - 08/12/2017

3. Tommylee Lewis, do New Orleans Saints, segura a bola para marcar um touchdown, enquanto é agarrado por De'Vondre Campbell, do Atlanta Falcons, em Atlanta - 08/12/2017 zoom_out_map 3/20 Tommylee Lewis, do New Orleans Saints, segura a bola para marcar um touchdown, enquanto é agarrado por De'Vondre Campbell, do Atlanta Falcons, em Atlanta - 08/12/2017 (Brett Davis-USA TODAY Sports/) Dec 7, 2017; Atlanta, GA, USA; New Orleans Saints wide receiver Tommylee Lewis (11) dives in for a touchdown while being hit by Atlanta Falcons linebacker De'Vondre Campbell (59) in the second quarter at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

4. O americano Jason Brown se apresenta durante a final do Grand Prix de Patinação Artística no Gelo, em Nagoya, Japão - 08/12/2017 zoom_out_map 4/20 O americano Jason Brown se apresenta durante a final do Grand Prix de Patinação Artística no Gelo, em Nagoya, Japão - 08/12/2017 (Issei Kato/) O americano Jason Brown se apresenta durante a final do Grand Prix de Patinação Artística no Gelo, em Nagoya, Japão

5. Protesto de palestinos na Cisjordânia zoom_out_map 5/20 Manifestantes palestinos correm durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, perto do assentamento judeu de Beit El, nos arredores da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017 (Mohamad Torokman/) Manifestantes palestinos correm durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, perto do assentamento judeu de Beit El, nos arredores da cidade de Ramallah, na Cisjordânia - 07/12/2017

6. Incêndio florestal na Califórnia zoom_out_map 6/20 Bombeiros monitoram uma um foco de incêndio ao longo de uma rodovia ao norte de Ventura, na Califórnia - 07/12/2017 (Mario Tama/Getty Images/) Bombeiros monitoram uma um foco de incêndio ao longo de uma rodovia ao norte de Ventura, na Califórnia - 07/12/2017

7. Devolução de recursos a Petrobras - Lava Jato zoom_out_map 7/20 MPF do Paraná anuncia a devolução de recursos da corrupção recuperados pela Lava Jato para a Petrobras, em Curitiba - 07/12/2017 (Vagner Rosário/) Devolução de recursos a Petrobras - Lava Jato

8. Palestinos entram em confronto com tropas israelenses zoom_out_map 8/20 Manifestante segura uma bandeira palestina durante confronto com tropas israelenses em um protesto contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel (Ibraheem Abu Mustafa/) Manifestante segura uma bandeira palestina durante confronto com tropas israelenses em um protesto contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel na Cisjordânia - 07/12/2017

9. Palestinos protestam na Cidade de Gaza zoom_out_map 9/20 Palestinos participam de um protesto contra a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, na cidade de Gaza - 07/12/2017 (Mohammed Abed/) Palestinos participam de um protesto contra a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, na cidade de Gaza - 07/12/2017

10. Elizabeth II participa de cerimônia em Portsmouth zoom_out_map 10/20 Rainha Elizabeth II inspeciona a Guarda Real durante Cerimônia de Comissionamento da Marinha Britânica, no porta-aviões HMS Queen Elizabeth, na Base Naval de Portsmouth, sul da Inglaterra - 07/12/2017 (Chris Jackson/) Rainha Elizabeth II inspeciona a Guarda Real durante Cerimônia de Comissionamento da Marinha Britânica, no porta-aviões HMS Queen Elizabeth, na Base Naval de Portsmouth, sul da Inglaterra - 07/12/2017

11. Acidente de trem na Alemanha mata 41 e deixa 7 feridos zoom_out_map 11/20 A vista aérea mostra o resultado da batida na última terça-feira entre um trem de carga e outro de viagem em Meerbusch-Osterath, no oeste da Alemanha - 06/12/2017 (Arnulf Stoffel/dpa/) A vista aérea mostra o resultado da batida na última terça-feira entre um trem de carga e outro de viagem em Meerbusch-Osterath, no oeste da Alemanha - 06/12/2017

12. Donald Trump reconhece Jerusalém capital de Israel zoom_out_map 12/20 Donald Trump reconhece Jerusalém capital de Israel (Kevin Lamarque/) Com o vice Mike Pence, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina uma ordem executiva depois de anunciar Jerusalém como a capital de Israel - 06/12/2017

13. Donald Trump reconhece Jerusalém capital de Israel zoom_out_map 13/20 Palestinos assistem ao discurso do presidente norte-americano Donald Trump em um café em Jerusalém. Trump reconheceu a cidade de Jerusalém como a capital de Israel - 06/12/2017 (Ahmad Gharabli/) Palestinos assistem ao discurso do presidente norte-americano Donald Trump em um café em Jerusalém. Trump reconheceu a cidade de Jerusalém como a capital de Israel - 06/12/2017

14. O traficante Rogério 157 zoom_out_map 14/20 O traficante Rogério 157 é preso na comunidade do Arará, na zona norte do Rio, durante uma megaoperação das forças policiais - 06/12/2017 (MAURO PIMENTEL/) O traficante Rogério 157 é preso na comunidade do Arará, na zona norte do Rio, durante uma megaoperação das forças policiais - 06/12/2017

15. Incêndios florestais na Califórnia (EUA) zoom_out_map 15/20 Homem observa a destruição deixada pelo incêndio Creek Fire em uma encosta no bairro de Shadow Hills, em Los Angeles, na Califórnia (EUA) - 05/12/2017 (Kyle Grillot/) Homem observa a destruição deixada pelo incêndio Creek Fire em uma encosta no bairro de Shadow Hills, em Los Angeles, na Califórnia (EUA) - 05/12/2017

16. Incêndios florestais na Califórnia (EUA) zoom_out_map 16/20 Equipes de emergência bloqueiam uma estrada enquanto as chamas se espalham com o vento perto de Ventura, na Califórnia - 05/12/2017 (Gene Blevins/) Equipes de emergência bloqueiam uma estrada enquanto as chamas se espalham com o vento perto de Ventura, na Califórnia - 05/12/2017

17. O presidente da Bolívia, Evo Morales zoom_out_map 17/20 O presidente da Bolívia, Evo Morales, se reúne com Michel Temer em busca de novo acordo do gás natural, em Brasília - 05/12/2017 (Adriano Machado/) O presidente da Bolívia, Evo Morales, se reúne com Michel Temer em busca de novo acordo do gás natural, em Brasília - 05/12/2017

18. Peregrinos indianos Jain zoom_out_map 18/20 Peregrinos indianos Jain andam nus perto do Portão da Índia, em Nova Deli. Alguns devotos Jain prometem renunciar ao mundo material, incluindo roupas. Eles são vegetarianos rigorosos e seguem um código de não-violência - 04/12/2017 (Dominique Faget/) Peregrinos indianos Jain andam nus perto do Portão da Índia, em Nova Deli. Alguns devotos Jain prometem renunciar ao mundo material, incluindo roupas. Eles são vegetarianos rigorosos e seguem um código de não-violência - 04/12/2017

19. Estátua de Usain Bolt zoom_out_map 19/20 Campeão olímpico, Usain Bolt, posa em frente a estátua em sua homenagem em Kingston, na Jamaica - 04/12/2017 (Gilbert Bellamy/)