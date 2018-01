Imagens da semana (01 a 05 de janeiro)

1. O Desentendimento Geral da Nação zoom_out_map 1/25 Garoto acompanha a queima de fogos na virada do ano na Praia de Copacabana no Rio de Janeiro. A imagem do fotógrafo Lucas Landau da Reuters viralizou nas redes sociais - 01/01/2018 (Lucas Landau/)

2. Papa Francisco recebe carinho de bebê no Vaticano zoom_out_map 2/25 Papa Francisco recebe o carinho de um bebê durante audiência semanal na Sala Paulo VI no Vaticano - 03/01/2018 (Remo Casilli/) Papa Francisco recebe o carinho de um bebê durante audiência semanal na Sala Paulo VI no Vaticano - 03/01/2018

3. Devotos hindus oferecem orações no Nepal zoom_out_map 3/25 Jovem devoto oferece orações na margem do rio Hanumante durante o festival Swasthani Brata Katha em Bhaktapur, Nepal - 02/01/2018 (Navesh Chitrakar/) Jovem devoto oferece orações na margem do rio Hanumante durante o festival Swasthani Brata Katha em Bhaktapur, Nepal - 02/01/2018

4. Manifestação pró-governo no Irã zoom_out_map 4/25 Manifestantes pró-governo seguram cartazes com a foto do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei e do fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini, durante marcha em resposta aos protestos contra o governo na cidade de Qom - 03/01/2018 (Mohammad Ali Marizad/) Manifestantes pró-governo seguram cartazes com a foto líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei e o fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini, durante marcha em resposta aos protestos contra o governo na cidade de Qom - 03/01/2018

5. Coreia do Norte reabre linha telefônica com sul-coreanos zoom_out_map 5/25 Funcionário do governo sul-coreano verifica a linha direta de comunicações para conversar com o lado norte-coreano na aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul - 03/01/2018 (Yonhap/) Funcionário do governo sul-coreano verifica a linha direta de comunicações para conversar com o lado norte-coreano na aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul - 03/01/2018

6. Tubarões congelados em Massachusetts zoom_out_map 6/25 Equipe do Atlantic White Shark Conservancy resgata um tubarão congelado em Brewster, perto de Cape Cod Sea Camps, Massachusetts (Atlantic White Shark Conservancy/) Equipe do Atlantic White Shark Conservancy resgata um tubarão congelado em Brewster, perto de Cape Cod Sea Camps, Massachusetts

7. Inverno rigoroso nos Estados Unidos zoom_out_map 7/25 Um homem é fotografado atravessando a Ponte do Brooklyn, em Nova York, com o rosto coberto de gelo - 04/01/2018 (Darren Ornitz/) Um homem é fotografado atravessando a Ponte do Brooklyn, em Nova York, com o rosto coberto de gelo - 04/01/2018

8. Tempestade Eleanor atinge sul do País de Gales zoom_out_map 8/25 Ondas gigantes e ventos fortes associados com a tempestade Eleanor atingem um farol em Porthcawl no sul do País de Gales - 03/01/2017 (Toby Melville/) Ondas gigantes e ventos fortes associados com a tempestade Eleanor atingem um farol em Porthcawl no sul do País de Gales - 03/01/2017

9. Tempestade no Reino Unido zoom_out_map 9/25 Um carro circula por uma estrada inundada em New Brighton, na costa da península de Wirral, em Merseyside, na Grã-Bretanha - 03/01/2018 (Phil Noble/) Um carro circula por uma estrada inundada em New Brighton, na costa da península de Wirral, em Merseyside, na Grã-Bretanha - 03/01/2018

10. Refugiados rohingya zoom_out_map 10/25 Uma refugiada rohingya chora ao lado de seu filho, fora de uma mesquita temporária no campo de refugiados em Kutupalong, perto de Cox's Bazar, no Bangladesh - 04/01/2018 (Tyrone Siu/) Uma refugiada rohingya chora ao lado de seu filho, fora de uma mesquita temporária no campo de refugiados em Kutupalong, perto de Cox's Bazar, no Bangladesh - 04/01/2018

11. Cisne nada em meio a enchente na Alemanha zoom_out_map 11/25 Cisne nada sobre um estacionamento inundado pelo rio Moselle em Bernkastel-Kues, na Alemanha - 05/01/2018 (Wolfgang Rattay/) Cisne nada sobre um estacionamento inundado pelo rio Moselle em Bernkastel-Kues, na Alemanha - 05/01/2018

12. Imagens do dia - Banho de Ano Novo na Itália zoom_out_map 12/25 Giuseppe Palmulli, conhecido como `Mister OK´, realiza tradicional mergulho de Ano Novo no rio Tibre, em Roma, capital da Itália - 01/01/2018 (Alberto Pizzoli/) Giuseppe Palmulli, conhecido como `Mister OK´, realiza tradicional mergulho de Ano Novo no rio Tibre, em Roma, capital da Itália - 01/01/2018

13. Sky na Austria zoom_out_map 13/25 Florian Altenburger é fotografado no ar durante seu salto do 65º Torneio Four Hills no Bergiselschanze, em Innsbruck, na Áustria - 04/01/2018 (Alexander Hassenstein/) Florian Altenburger é fotografado no ar durante seu salto do 65º Torneio Four Hills no Bergiselschanze, em Innsbruck, na Áustria - 04/01/2018

14. Gaivotas na Turquia zoom_out_map 14/25 Pessoas alimentas gaivotas no Bósforo, enquanto o sol brilha em um dia limpo em Istambul, na Turquia - 04/01/2018 (Bulent Kilic/) Pessoas alimentas gaivotas no Bósforo, enquanto o sol brilha em um dia limpo em Istambul, na Turquia - 04/01/2018

15. Pescador somali em Mogadíscio zoom_out_map 15/25 Pescador somali carrega um tubarão-martelo em sua cabeça para o mercado de peixes Hamarweyne nos arredores do porto de Mogadíscio, na Somália - 05/01/2017 (Mohamed Abdiwahab/) Pescador somali carrega um tubarão-martelo em sua cabeça para o mercado de peixes Hamarweyne nos arredores do porto de Mogadíscio, na Somália - 05/01/2017

16. Ataque aéreo na Síria zoom_out_map 16/25 Um ferido é carregado após um ataque aéreo na cidade assediada pelos rebeldes de Arbin, na região oriental de Ghouta, nos arredores da capital síria, Damasco - 02/01/2018 (Abdulmonam Eassa/) Um ferido é carregado após um ataque aéreo na cidade assediada pelos rebeldes de Arbin, na região oriental de Ghouta, nos arredores da capital síria, Damasco - 02/01/2018

17. Vulcão Monte Sinabung, na Indonésia zoom_out_map 17/25 Um indonésio observa enquanto o vulcão Monte Sinabung expele uma fumaça densa em Karo, na Sumatra do Norte. O Monte Sinabung voltou à vida em 2010 pela primeira vez em 400 anos, depois de outro período de inatividade, entrou em erupção mais uma vez em 2013 e permaneceu altamente ativo desde então - 04/01/2018 (Ivan Damanik/) Um indonésio observa enquanto o vulcão Monte Sinabung expele uma fumaça espessa em Karo, na Sumatra do Norte. O Monte Sinabung voltou à vida em 2010 pela primeira vez em 400 anos, depois de outro período de inatividade, entrou em erupção mais uma vez em 2013 e permaneceu altamente ativo desde então - 04/01/2018

18. Rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia zoom_out_map 18/25 Presos fazem rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO) - 01/01/2018 (TV Anhanguera/) Presos fazem rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO) - 01/01/2018

19. Michel Temer zoom_out_map 19/25 Presidente Michel Temer durante caminhada no Palácio do Jaburu, em Brasília - 04/01/2018 (Ueslei Marcelino/) Michel Temer

20. Pôr do sol durante a tempestade Eleanor zoom_out_map 20/25 O pôr do sol é fotografado durante a tempestade de inverno Eleanor, na cidade de Nice, na Riviera Francesa - 03/01/2018 (Valery Hache/) O pôr do sol é fotografado durante a tempestade de inverno Eleanor, na cidade de Nice, na Riviera Francesa - 03/01/2018

21. Caroline Wozniacki zoom_out_map 21/25 Imagem em múltipla exposição mostra a tenista Caroline Wozniacki da Dinamarca em sua partida contra a croata Petra Martic durante o ASB Women's Classic em Auckland, Nova Zelândia - 03/01/2018 (Anthony Au-Yeung/) Imagem em múltipla exposição mostra a tenista Caroline Wozniacki da Dinamarca em sua partida contra a croata Petra Martic durante o ASB Women's Classic em Auckland, Nova Zelândia - 03/01/2018

22. Imagens do dia - Superlua em Londres zoom_out_map 22/25 Primeira superlua do ano é vista atrás de avião em Londres, na Inglaterra. Fenômeno ocorre quando o perigeu lunar – ponto da órbita em que o satélite está mais perto da Terra – coincide com a fase cheia da Lua - 01/01/2018 (Toby Melville/) Primeira superlua do ano é vista atrás de avião em Londres, na Inglaterra. Fenômeno ocorre quando o perigeu lunar – ponto da órbita em que o satélite está mais perto da Terra – coincide com a fase cheia da Lua - 01/01/2018

23. Incêndio no Bronx em Nova York zoom_out_map 23/25 Bombeiros trabalham para extinguir um incêndio em um prédio residencial no bairro Bronx em Nova York - 02/01/2017 (@FDNY/) Bombeiros trabalham para extinguir um incêndio em um prédio residencial no bairro Bronx em Nova York - 02/01/2017

24. Bebê hipopótamo no zoo de Berlim zoom_out_map 24/25 Criança interage com um bebê hipopótamo nadando em seu recinto no zoológico de Berlim, na Alemanha - 01/01/2018 (Odd Andersen/) Criança interage com um bebê hipopótamo nadando em seu recinto no zoológico de Berlim, na Alemanha - 01/01/2018