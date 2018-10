zoom_out_map 1/10 Girafa come alimento de uma abóbora decorada para o dia do Halloween, no Zoológico de Londres, na Inglaterra - 25/10/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 2/10 Macaco-esquilo come alimento de uma abóbora decorada para o dia do Halloween, no Zoológico de Londres, na Inglaterra - 25/10/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 3/10 Gorilas interagem com abóboras decoradas para o dia do Halloween, no Zoológico de Londres, na Inglaterra - 25/10/2018 (Henry Nicholls/Reuters) Gorilas interagem com abóboras decoradas para o dia do Halloween, no Zoológico de Londres, na Inglaterra - 25/10/2018

zoom_out_map 4/10 Suricato se diverte dentro de uma abóbora decorada para o dia do Halloween no Blair Drummond Safari Park, em Stirling, na Escócia - 25/10/2018 (Andrew Milligan/PA Images/Getty Images) Suricato se diverte dentro de uma abóbora decorada para o dia do Halloween no Blair Drummond Safari Park, em Stirling, na Escócia - 25/10/2018

zoom_out_map 5/10 Um porco-vermelho africano aproveita uma abóbora recheada de guloseimas que recebeu no zoológico de Hanover, na Alemanha - 25/10/2018 (Peter Steffen/dpa/AFP) Um porco-vermelho africano aproveita uma abóbora recheada de guloseimas que recebeu no zoológico de Hanover, na Alemanha - 25/10/2018

zoom_out_map 6/10 Leão come uma abóbora durante as comemorações antecipadas do dia do Halloween no Blair Drummond Safari Park, em Stirling, na Escócia - 25/10/2018 (Andrew Milligan/PA Images/Getty Images) Leão come uma abóbora durante as comemorações antecipadas do dia do Halloween no Blair Drummond Safari Park, em Stirling, na Escócia - 25/10/2018

zoom_out_map 7/10 Lêmure interage com uma abóbora esculpida para o dia do Halloween no zoológico de Hanover, na Alemanha - 25/10/2018 (Peter Steffen/dpa/AFP) Lêmure interage com uma abóbora esculpida para o dia do Halloween no zoológico de Hanover, na Alemanha - 25/10/2018

zoom_out_map 8/10 Macaco-esquilo come ma abóbora decorada para o dia do Halloween, no Zoológico de Londres, na Inglaterra - 25/10/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 9/10 Leões interagem com uma abóbora esculpida para o dia do Halloween no zoológico de Hanover, na Alemanha - 25/10/2018 (Peter Steffen/dpa/AFP)