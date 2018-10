Halloween 2018

zoom_out_map 1/15 Mulher se veste como bruxa, durante Zombie Walk realizada em Kiev, capital da Ucrânia, às vésperas das comemorações do Halloween - 27/10/2018 (Anatolii Stepanov/AFP)

zoom_out_map 2/15 Homem dirige jet-ski com máscara de palhaço no East River Park, no bairro de Manhattan, em Nova York - 28/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

zoom_out_map 3/15 Suricato se diverte dentro de uma abóbora decorada para o dia do Halloween no Blair Drummond Safari Park, em Stirling, na Escócia - 25/10/2018 (Andrew Milligan/PA Images/Getty Images)

zoom_out_map 4/15 Silhueta de catavento com uma bruxa e gato preto na vassoura, durante por do sol em Riex, no oeste da Suíça - 15/10/2018 (Fabrice Coffrini/AFP)

zoom_out_map 5/15 A companhia de teatro Macnas realiza performance de Halloween em Galway, na Irlanda - 28/10/2018 (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

zoom_out_map 6/15 Evento de Halloween realizado em Kawasaki, no sul de Tóquio, no Japão, reúne milhares de pessoas - 28/10/2018 (Toru Hanai/Reuters)

zoom_out_map 7/15 Gorilas interagem com abóboras decoradas para o dia do Halloween, no Zoológico de Londres, na Inglaterra - 25/10/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 8/15 Cão é visto vestido como vampiro durante desfile anual de Halloween entre cães, localizado em Long Beach, localizado no estado americano da Califórnia - 28/10/2018 (Mark Ralston/AFP)

zoom_out_map 9/15 Lêmure se alimenta de abóbora durante a comemoração do Halloween no Zoológico de Londres - 26/10/2018 (Justin Sullivan/Getty Images)

zoom_out_map 10/15 Participante de evento de Halloween em Tóquio, no Japão, se veste como zumbi - 28/10/2018 (Toru Hanai/Reuters)

zoom_out_map 11/15 A companhia de teatro Macnas realiza performance de Halloween em Galway, na Irlanda - 28/10/2018 (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

zoom_out_map 12/15 Girafa é vista com abóbora durante comemoração do Halloween no Zoológico de Londres - 25/10/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 13/15 Cães utilizam trajes durante evento de Halloween realizado em Kawasaki, no sul de Tóquio, capital do Japão - 28/10/2018 (Toru Hanai/Reuters)

zoom_out_map 14/15 Cão e seu dono participam de desfile em comemoração ao Halloween, no East River Park, localizado em Nova York - 27/10/2018 (Timothy A.Clary/AFP)