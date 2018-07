zoom_out_map 1/55 Hugo Lloris ergue taça da Copa do Mundo após a França vencer a Croácia por 4 a 2, e conquistar o bicampeonato mundial - 15/07/2018 (Shaun Botterill/Getty Images) Hugo Lloris ergue taça da Copa do Mundo após a França vencer a Croácia por 4 a 2, e conquistar o bicampeonato mundial - 15/07/2018

Hugo Lloris ergue taça comemorando o bicampeonato mundial francês - 15/07/2018 (Shaun Botterill/Getty Images) Hugo Lloris ergue taça comemorando o bicampeonato mundial francês - 15/07/2018

Hugo Lloris ergue taça da Copa do Mundo após a França vencer a Croácia por 4 a 2, e conquistar o bicampeonato mundial - 15/07/2018 (Lars Baron - FIFA/Getty Images) Hugo Lloris ergue taça da Copa do Mundo após a França vencer a Croácia por 4 a 2, e conquistar o bicampeonato mundial - 15/07/2018

Luka Modric da Croácia posa para foto após ser premiado com o troféu da Bola de Ouro junto de Kylian Mbappe que recebeu o troféu de Jogador mais jovem da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Kylian Mbappe recebe prêmio de jogador mais jovem da Copa do Mundo da Rússia - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters) Kylian Mbappe recebe prêmio de jogador mais jovem da Copa do Mundo da Rússia - 15/07/2018

Kylian Mbappe recebe prêmio de jogador mais jovem da Copa do Mundo da Rússia - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters) Kylian Mbappe recebe prêmio de jogador mais jovem da Copa do Mundo da Rússia - 15/07/2018

Luka Modric da Croácia posa com troféu de Bola de Ouro da FIFA no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Luka Modric recebe prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

A presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, e o presidente francês, Emmanuel Macron, antes da entrega da taça - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Luka Modric da Croácia recebe prêmio de Bola de Ouro do Presidente da Rússia Vladimir Putin enquanto o Presidente da FIFA Gianni Infantino e o Presidente Francês Emmanuel Macron observam - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/VEJA)

Presidente da FIFA Gianni Infantino e o Presidente da Rússia Vladimir Putin posam com a taça da Copa do Mundo 2018 durante cerimônia de premiação no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

Jogadores da França comemoram com a torcida vitória na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Darren Staples/Reuters)

Jogadores franceses comemoram vitória na final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Dylan Martinez/Reuters)

Didier Deschamps técnico da seleção francesa é levantado em comemoração da Vitória na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Kylian Mbappe comemora vitória francesa na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Seleção francesa comemora vitória na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Clive Rose/Getty Images)

Kylian Mbappe marca quarto gol da França em partida contra a Croácia na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Paul Pogba comemora terceiro gol da França em partida contra a Croácia na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Kylian Mbappe comemora quarto gol da França em partida contra a Croácia na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Michael Dalder/Reuters)

Antoine Griezmann marca o segundo gol da França, durante a final da Copa do Mundo da Rússia - 15/07/2018 (Franck Fife/AFP)

Antoine Griezmann comemora após marcar de pênalti o segundo gol da França na partida, durante a final da Copa do Mundo contra a Croácia - 15/07/2018 (Franck Fife/AFP)

Antoine Griezmann marca o segundo gol da França, em partida válida pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

Antoine Griezmann marca de pênalti o segundo gol da França na partida, durante a final da Copa do Mundo contra a Croácia - 15/07/2018 (Ryan Pierse/Getty Images)

Jogadores franceses comemoram após gol contra de Mandzukic, pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Jogadores franceses comemoram vitória na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

Danijel Subasic da Croácia reage após Paul Pogba marcar terceiro gol da França na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Michael Dalder/Reuters)

Antoine Griezmann comemora após Mario Mandzukic marcar gol contra para a França, durante a final da Copa do Mundo, realizada no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Lars Baron - FIFA/Getty Images)

Torcedora invade campo e cumprimenta Mbappe durante partida entre França e Croácia - 15/07/2018 (Darren Staples/Reuters)

Torcedor invade campo durante partida entre França e Croácia - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Torcedora invade campo durante partida entre França e Croácia - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Copa do Mundo - Final - França x Croácia Mario Mandzukic comemora segundo gol da Croácia em partida contra a França na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

Copa do Mundo - Final - França x Croácia Mario Mandzukic marca segundo gol da Croácia em partida contra a França na final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/201 (Maxim Shemetov/Reuters)

Luka Modric disputa bola com Blaise Matuidi durante partida contra França e Croácia - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Lucas Hernandez da França e Ante Rebic colidem durante disputa de bola na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Darren Staples/Reuters)

Mario Mandzukic ajuda Domagoj Vida a levantar durante partida da Final da Copa do Mundo contra a França - 15/07/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

Blaise Matuidi e Olivier Giroud da França reagem a jogada de Luka Modric da Croácia na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Darren Staples/Reuters)

Marcelo Brozovic da Croácia disputa a bola com Antoine Griezmann da França na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Mario Mandzukic da Croácia tenta roubar a bola de Raphael Varane da França na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

Ivan Perisic comemora após marcar o gol de empate da Croácia, em partida contra a França, válida pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Carl Recine/Reuters)

Mario Mandžukić da Croácia marca gol contra para a França no Estádio Lujniki. O primeiro gol contra em uma Final de Copa do Mundo - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

O técnico francês Didier Deschamps durante partida contra a Croácia, válida pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Michael Regan - FIFA/Getty Images)

O técnico croata Zlatko Dalic durante partida contra a França, válida pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Ante Rebic da Croácia durante jogada na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

Marcelo Brozovic da Croácia ajuda Olivier Giroud da França a se levantar na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

Ivan Perisic comemora após marcar o gol de empate da Croácia, em partida contra a França, válida pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

Ivan Perisic marca o gol de empate para a Croácia, em partida contra a França, válida pela final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Ryan Pierse/Getty Images)

N'Golo Kante da França durante jogada contra Ante Rebic da Croácia na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

Raphael Varane da França, Mario Mandzukic da Croácia e Benjamin Pavard da França colidem durante jogada na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

Jogadores da França pedem por pênalti após o jogador croata Ivan Persic (não está na imagem) colocar a mão na bola na área durante partida da Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Michael Dalder/Reuters)

Luka Modric da Croácia segura a mão de Samuel Umtiti da França na Final da Copa do Mundo 2018 no Estádio Lujniki - 15/07/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

Marcelo Brozovic da Croácia tenta bloquear jogada de Antoine Griezmann da França na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Darren Staples/Reuters)

Paul Pogba disputa a posse de bola com Ante Rebic da Croácia na Final da Copa do Mundo 2018 - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

Torcedores assistem partida entre França e Croácia, em Lyon, durante a final da Copa do Mundo - 15/07/2018 (Emmanuel Foudrot/Reuters)

Torcedores franceses carregam bandeiras antes da final entre França e Croácia, válida pela final da Copa do Mundo da Rússia - 15/07/2018 (Alexander Nemenov/AFP)