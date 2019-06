FOTOS: Trooping the Colour 2019

zoom_out_map 1/12 Rainha Elizabeth II saúda os súditos durante a parada anual Trooping the Colour, em celebração ao seu aniversário na sacada do Palácio de Buckingham, em Londres - 08/06/2019 (Mark Cuthbert/UK Press/Getty Images)

zoom_out_map 2/12 Rainha Elizabeth II assiste rodeada dos membros da família real britânica à apresentação da Equipe Aerobática da Força Aérea Real Red Arrows durante a parada anual Trooping the Colour, em Londres - 08/06/2019 (Hannah Mckay/Reuters)

zoom_out_map 3/12 A rainha Elizabeth II chega de carruagem para os desfiles em homenagem ao seu aniversário no Palácio de Buckingham, em Londres - 08/06/2019 (Peter Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 4/12 Prince William e Kate Middleton, duque e duquesa Cambridge, acompanham junto com os filhos, George, Charlotte e Louis os desfiles da parada Trooping the Colour, na sacada do Palácio de Buckingham, em Londres - 08/06/2019 (Mark Cuthbert/UK Press/Getty Images)

zoom_out_map 5/12 Príncipe William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge e o príncipe Louis durante a parada anual Trooping the Colour, que celebra o aniversário da rainha Elizabeth II, em Londres - 08/06/2019 (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 6/12 Príncipe George e a princesa Charlotte acompanham exibição de caças durante a parada Trooping the Colour, que celebra o aniversário da rainha Elizabeth II - 08/06/2019 (Mark Cuthbert/UK Press/Getty Images)

zoom_out_map 7/12 O príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, chegam de carruagem à parada anual Tropping de Colour que celebra o aniversário da Rainha Elizabeth II, em Londres - 08/06/2019 (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 8/12 Público acompanha os aviões da Reed Arrows que sobrevoam o Palácio de Buckingham durante a Trooping the Colour, parada anual em comemoração ao aniversário da rainha Elizabeth II - 08/06/2019 (Frank Augstein/AP)

zoom_out_map 9/12 A rainha Elizabeth II chega de carruagem para os desfiles em homenagem ao seu aniversário no Palácio de Buckingham, em Londres - 08/06/2019 (Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

zoom_out_map 10/12 A rainha Elizabeth II chega de carruagem para os desfiles em homenagem ao seu aniversário no Palácio de Buckingham, em Londres - 08/06/2019 (Tolga Akmen/AFP)

zoom_out_map 11/12 Cavaleiros descem o The Mall durante o desfile Trooping the Colour no centro de Londres - 08/06/2019 (Hannah Mckay/Reuters)