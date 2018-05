Fotos: Real Madrid conquista a Liga dos Campeões pela 13ª vez

zoom_out_map 1/20 Jogadores do Real Madrid comemoram o 13º título da Liga dos Campeões após vitória sobre o Liverpool em Kiev (Phil Noble/Reuters)

zoom_out_map 2/20 Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Gareth Bale na vitória sobre o Liverpool em Kiev - 26/05/2018 (Hannah McKay/Reuters)

zoom_out_map 3/20 O atacante galês do Real Madrid, Gareth Bale, comemora depois de marcar o segundo gol da equipe durante a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool - 26/05/2018 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 4/20 O goleiro Loris Karius do Liverpool fica caído no gramado após falhar em dois dos três gols do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões - 26/05/2018 (Phil Noble/Reuters)

zoom_out_map 5/20 O goleiro Loris Karius do Liverpool falha em dois dos três gols do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões - 26/05/2018 (Phil Noble/Reuters)

zoom_out_map 6/20 O atacante Sadio Mane marca para o Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid - 26/05/2018 (Andrew Boyers/Reuters)

zoom_out_map 7/20 O atacante Sadio Mane marca para o Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid - 26/05/2018 (Andrew Boyers/Reuters)

zoom_out_map 8/20 O atacante francês Karim Benzema aproveita falha do goleiro Karius do Liverpool e marca o primeiro gol do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões - 26/05/2018 (Hannah McKay/Reuters)

zoom_out_map 9/20 O atacante Cristiano Ronaldo do Real Madrid passa pela marcação do zagueiro holandês Van Dijk do Liverpool para chutar - 26/05/2018 (Andrew Boyers/Reuters)

zoom_out_map 10/20 O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, machuca o ombro em disputa com o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid - 26/05/2018 (Andrew Boyers/Reuters)

zoom_out_map 11/20 O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, sai de campo chorando após sofrer lesão em em disputa com o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid - 26/05/2018 (Phil Noble/Reuters)

zoom_out_map 12/20 O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, machuca o ombro em disputa com o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid - 26/05/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

zoom_out_map 13/20 O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, machuca o ombro em disputa com o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid - 26/05/2018 (Gleb Garanich/Reuters)

zoom_out_map 14/20 Andrew Robertson do Liverpool disputa jogada com o meia Luka Modric do Real Madrid - 26/05/2018 (Hannah McKay/Reuters)

zoom_out_map 15/20 Cristiano Ronaldo do Real Madrid em ação contra o zagueiro Dejan Lovren do Liverpool - 26/05/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

zoom_out_map 16/20 O atacante Sadio Mane do Liverpool é bloqueado pelo goleiro Keylor Navas e o zagueiro Raphael Varane do Real Madrid - 26/05/2018 (Phil Noble/Reuters)

zoom_out_map 17/20 Torcedor do Real Madrid segura um cachecol com o símbolo do clube antes da final da Liga dos Campeões contra o Liverpool no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia - 26/05/2018 (Franck Fife/AFP)

zoom_out_map 18/20 Torcedores do Liverpool cantam nas arquibancadas do Estádio Olímpico de Kiev antes da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid - 26/05/2018 (Gleb Garanich/Reuters)

zoom_out_map 19/20 O ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko segura o troféu da Liga dos Campeões antes da decisão entre Liverpool e Real Madrid - 26/05/2018 (Phil Noble/Reuters)