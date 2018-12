FOTOS: Os presidentes torcedores

zoom_out_map 1/14 Deputado federal por sete mandatos e capitão da reserva no Exército, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República após disputar o cargo com Fernando Haddad no segundo turno em 2018. Bolsonaro torce para o clube paulista Palmeiras (Alexandre Battibugli/VEJA)

Michel Temer - então vice de Dilma Rousseff - assumiu a presidência da República indiretamente em 2016 após a petista sofrer processo de impeachment na metade do segundo mandato. Temer recebeu de presente do São Paulo, uma camiseta com o número 15, em 2017. (Beto Barata/PR/Divulgação)

Dilma Rousseff assumiu a Presidência da República entre 2011 e 2016. Deixou o cargo na metade do segundo mandato após sofrer um processo de impeachment. A ex-presidente torce para o Atlético-MG e para o Internacional (Danilo Verpa/Folhapress)

Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como 'Lula', foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e assumiu a Presidência da República por dois mandatos - entre 2003 e 2011. Desenvolveu programas sociais como o 'Bolsa Família' e o 'Fome Zero'. Atualmente, está preso sob suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula torce para o Corinthians. Na foto, o ex-presidente recebe camisa autografada pelo ex-jogador Rivelino (Ricardo Stuckert/Instituto Lula/Dedoc)

Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República por dois mandatos: entre 1995 e 2003. O ex-presidente torce para o clube paulista Corinthians e para o Fluminense. Na foto, recebe de presente uma camisa dos jogadores Marcelinho Carioca, Ronaldo e Célio Silva, durante encontro com jogadores e diretores do time. (Sergio Lima/Folhapress)

Itamar Franco assumiu a Presidência da República logo após o afastamento de Fernando Collor, devido a um processo de impeachment, em 1992. Em seu mandato, realizou um plebiscito sobre o sistema de governo, onde ficou definida a permanência da república presidencialista. Falecido em 2011, Itamar torcia para o Sport Club Juiz de Fora (Marcelo SantAnna/Estado de Minas/Folhapress/VEJA)

Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República com 40 anos de idade, em 1990. Sofreu processo de impeachment em 1992 e teve os direitos políticos cassados por oito anos. Seu time do coração é o CSA, clube alagoano (ORLANDO BRITO/Divulgação)

José Sarney assumiu a presidência da República após a morte de Tancredo Neves. Em seu governo, foi criada a Constituição de 1988. É torcedor do Sampaio Correa, do Maranhão e do Flamengo (Dida Sampaio/Estadão Conteúdo)

Tancredo Neves foi eleito por votação indireta para assumir a Presidência da República em 1985. Morreu dias antes de sua posse, vítima de infecção generalizada. Tancredo foi internado após sentir fortes dores abdominais, ser internado, e passar por sete cirurgias. Seu clube de coração era o América-MG (//Divulgação)

João Figueiredo foi o último presidente da República durante o regime militar, entre os anos de 1979 e 1984. Figueiredo torcia para o Grêmio e o Fluminense (//Divulgação)

Ernesto Geisel assumiu a Presidência da República durante o Regime Militar, entre os anos de 1974 e 1979. Na foto, Geisel recebe o título de sócio honorário do Botafogo de Futebol e Regatas (CPDOC-FGV/Divulgação)

Tendo a vassoura como símbolo político, Jânio Quadros teve uma rápida passagem no cargo de presidente da República - 7 meses - entre os meses de janeiro e agosto de 1961. Jânio era torcedor do Corinthians (Dedoc/VEJA)

O político mineiro Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Seu governo ficou conhecido como 'Anos Dourados', após acelerar a industrialização, principalmente através do setor automobilístico. JK é apontado como torcedor de três clubes: o América-MG, Cruzeiro e Vasco (Darcy Trigo/DEDOC/VEJA)