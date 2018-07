FOTOS: Incêndios florestais devastam o norte da Califórnia

1 /30 Bombeiros vigiam em uma linha de contenção enquanto as chamas do incêndio Carr continua a se espalhar em direção à cidade de Douglas City perto de Redding, na Califórnia - 30/07/2018 (Mark Ralston/AFP)

2 /30 Bombeiro da unidade Lake Forest, tenta conter as chamas do incêndio Carr enquanto se espalha em direção à cidade de Douglas City, perto de Redding, na Califórnia - 30/07/2018 (Mark Ralston/AFP)

3 /30 Bombeiros tentam conter as chamas do incêndio Carr enquanto ele se espalha em direção à cidade de Douglas City, perto de Redding, na Califórnia - 30/07/2018 (Mark Ralston/AFP)

5 /30 Bombeiro observa enquanto um prédio é consumido pelas chamas do incêndio no Complexo de Mendocino, em Lakeport, na Califórnia - 30/07/2018 (Josh Edelson/AFP)

6/30 Área de floresta queima com as chamas do incêndio Carr a oeste de Redding, na Califórnia. Ao menos seis pessoas morreram e milhares deixaram suas residências desde o início do incêndio - 30/07/2018 (Terray Sylvester/Getty Images/AFP)