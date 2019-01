FOTOS: Fiéis ortodoxos visitam a Igreja do Santo Sepulcro

1 /15 Fiéis etíopes ortodoxos seguram velas durante a cerimônia do Fogo Sagrado na seção etíope da Igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém - 07/04/2018 (Ammar Awad/File photo/Reuters)

2 /15 Artak Tadevosyan, 26, um diácono armênio ortodoxo, dispersa incenso no interior da Igreja do Santo Sepulcro na Cidade Velha de Jerusalém - 17/11/2018 (Ammar Awad/Reuters)

3 /15 Sua Graça, Abune Enbakom, Arcebispo da Igreja Ortodoxa Etíope em Jerusalém, posa para uma fotografia no Patriarcado da Igreja Ortodoxa Etíope na Cidade Velha de Jerusalém - 20/03/2018 (Ammar Awad/Reuters)

4 /15 Sua Eminência, Mar Swerios Malki Murad, Arcebispo Vigário Patriarcal da Terra Santa e da Jordânia, posa para uma fotografia no Patriarcado da Igreja Ortodoxa na Cidade Velha de Jerusalém - 14/03/2018 (Ammar Awad/Reuters)

5 /15 Sua Eminência, Arcebispo Dr. Anba Antonius, da Igreja Católica Copta de Jerusalém e do Oriente Próximo, posa para fotografia na Cidade Velha de Jerusalém - 15/03/2018 (Ammar Awad/Reuters)

6 /15 Sua Excelência, o Arcebispo Pierbattista Pizzaballa, Administrador Apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, posa para fotografia no Patriarcado Latino na Cidade Velha de Jerusalém - 22/03/2018 (Ammar Awad/Reuters)

7 /15 Fiéis visitam a Igreja do Santo Sepulcro na Cidade Velha de Jerusalém - 18/11/2018 (Ammar Awad/Reuters)

8 /15 Membro do clero Cristão Ortodoxo em escritório dentro da Igreja do Santo Sepulcro na Cidade Velha de Jerusalém - 17/11/2018 (Ammar Awad/Reuters)

9/15 Membros do clero Cristão Ortodoxo dispersam incenso no interior da Igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém - 17/11/2018 (Ammar Awad/Reuters)