FOTOS: Furacão Michael atinge o estado americano da Flórida

2 /15 Estabelecimento comercial é inundado durante a passagem do furacão Michael, em Saint Marks, cidade localizada no estado americano da Flórida - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

3 /15 Ruas da cidade de Saint Marks, na Flórida, são vistas alagadas após a passagem do furacão Michael - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

4 /15 Tempestade causada pela passagem do furacão Michael - 10/10/2018 (Mark Wallheiser/Getty Images/AFP)

5 /15 Passagem do furacão Michael sobre o Golfo do México - 08/10/2018 (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA/Reuters)

7 /15 Uma mensagem de agradecimento às grandes ondas é vista em uma proteção de madeira nas portas de uma loja de surfe, em Panama City Beach, na Flórida, antes da chegada do furacão Michael - 10/10/2018 (Jonathan Bachman/Reuters)

8 /15 Um porto é visto submerso durante a chegada do furacão Michael na cidade de Carrabelle, na Flórida - 09/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

9 /15 Nicholas Feder, marinheiro da Guarda Costeira Yankeetown e o bombeiro Richard Tzoumas-White, trabalham durante a preparação para a chegada do furacão Michael na Flórida - 08/10/2018 (Seaman Michael Clark/Guarda Costeira Americana/Reuters)

11 /15 Moradores colocam tapumes de madeira em janelas antes da chegada do furacão Michael, em Port St. Joe, no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

12 /15 Durante a chegada do furacão Michael na Flórida o rio St. Marks inunda e alaga regiões da cidade - 10/10/2018 (Brendan Farrington/AP)

13 /15 Tapumes de madeira e sacos de areia são colocados nas portas de estabelecimento comercial, antes da chegada do furacão Michael em Carrabelle, cidade localizada no estado americano da Flórida - 09/10/2018 (Carlo Allegri/Reuters)

14/15 A imagem de satélite feita pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos mostra a dimensão do furacão Michael, no golfo do México - 09/10/2018 (NOAA/AP)