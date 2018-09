FOTOS: Furacão Florence atinge a costa leste dos EUA

zoom_out_map 1/25 Voluntários auxiliam no resgate de uma criança e sua família em uma região inundada em James City, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

2/25 Semáforos são danificados após a passagem do furacão Florence em Wilmington, no estado americano da Carolina do Norte - 14/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

3/25 Flamingos são evacuados do Zoológico Riverbanks, durante a passagem do furacão Florence no estado americano da Carolina do Sul - 13/09/2018 (Riverbanks Zoo And Garden/Reuters)

4/25 Fachada de restaurante fica danificada após ser atingida pelos ventos do furacão Florence em Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 14/09/2018 (Joe Raedle/Getty Images)

5/25 Equipes de resgate e voluntários ajudam a resgatar uma mulher e seu cachorro de sua casa inundada durante passagem do furacão Florence em James City, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

6/25 Ventos fortes e tempestades do furacão Florence atingem Swansboro, no estado da Carolina do Norte - 14/09/2018 (Tom Copeland/AP)

7/25 Caminhão atravessa a tempestade em uma rodovia em Swansboro, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (Tom Copeland/AP)

8/25 Água do rio Neuse começa a inundar as casas enquanto o furacão Florence toca a terra em New Bern, Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

9/25 Homem cobre os olhos de uma rajada de vento e areia provocada pela aproximação do furacão Florence em Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 14/09/2018 (David Goldman/AP)

10/25 Repórter da CNN anuncia o Furacão Florence tocando o solo dos Estados Unidos em Wilmington, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (CNN/Reprodução)

11/25 Mulher tem os cabelos bagunçados pelos fortes ventos do furacão Florence em Myrtle Beach, nos Estados Unidos - 14/09/2018 (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

12/25 Uma placa de sinalização de fechamento do Parque 'Union Point' é vista nas águas da inundação do Rio Neuse, causada pela aproximação do Furacão Florence em New Bern, na Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

13/25 Residentes de New Bern, na Carolina do Norte, andam nas águas da inundação do Rio Neuse após a passagem do Furacão Florence - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

14/25 Homens carregam o carro com pertences para a evacuação enquanto o Furacão Florence se aproxima de New Bern, na Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

15/25 Homem navega em um barco improvisado com peças de metal e um remo, após a inundação causada pelo Rio Neuse, devido a passagem do Furacão Florence em New Bern, na Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

16/25 Lata de lixo flutua após o rio Neuse transbordar, durante a passagem do furacão Florence em New Bern, no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

17/25 Union Point Park é inundado após a passagem do furacão Florence, em New Bern, cidade localizada no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

18/25 Avenida é vista vazia antes da passagem do furacão Florence, na cidade de Wilmington, localizada no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

19/25 Rio Neuse transborda durante a passagem do furacão Florence, em New Bern, no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

20/25 Union Point Park é inundado após a passagem do furacão Florence, em New Bern, cidade localizada no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

21/25 Estabelecimento recebe tapumes de madeira em sua fachada, como medida de proteção para a passagem do furacão Florence, em New Bern, no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

22/25 Prateleiras ficam vazias em um supermercado enquanto as pessoas estocam os alimentos antes da chegada do furacão Florence em Myrtle Beach, Carolina do Sul - 12/09/2018 (Joe Raedle/Getty Images)

23/25 Câmera de satélite mostra o avanço do furacão Florence sobre a costa leste dos Estados Unidos - 13/09/2018 (NOOA/RAMMB/AFP)

24/25 Câmera de alta definição posicionada do lado de fora da Estação Espacial Internacional captura o olho do furacão Florence através do Atlântico em direção à costa leste dos Estados Unidos - 12/09/2018 (Nasa/AFP)