FOTOS: França e Brasil Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final

1 /8 Jogo entre França e Brasil válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final, a francesa Valerie Gauvin, comemora com a jogadora Viviane Asseyi e Amel Majri - 23/062019 (Francisco Seco/AP)

2 /8 Jogadora Thaisa comemora o primeiro gol no jogo entre França e Brasil jogo válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Yves Herman/Reuters)

3/8 Ludmila, disputa bola com a jogadora Amel Majri, no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Francois Mori/AP)