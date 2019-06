FOTOS: Forte onda de calor atinge a Europa

2 /11 Crianças se refrescam em praia urbana no parque Madrid Rio, localizado em Madri, capital da Espanha - 26/06/2019 (Manu Fernandez/AP)

3/11 Centenas de pessoas se refrescam em um lago em Haltern am See, no oeste da Alemanha, durante forte onde de calor que atinge a Europa - 26/06/2019 (Ina Fassbender/AFP)