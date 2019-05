FOTOS: Falcões recebem tratamento médico em hospital de Abu Dhabi

Anualmente cerca de 11 mil falcões são recebidos para exames e tratamento veterinário no Hospital Falcon de Abu Dhabi, localizado nos Emirados Árabes Unidos. A instituição é a primeira do país que oferece tratamento exclusivo para as aves de rapina. Inaugurado em 1999, o hospital já recebeu cerca de 110 mil animais. A falcoaria é uma parte importante da herança cultural dos Emirados Árabes Unidos e de países vizinhos, como a Arábia Saudita, há milhares de anos.

Falcões aguardam para receberem tratamento médico no Abu Dhabi Falcon Hospital, localizado nos Emirados Árabes Unidos - 28/04/2019 (Christopher Pike/Reuters)

