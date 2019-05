FOTOS: Estudantes protestam contra cortes na Educação

1 /33 Pessoas tiram fotos de ônibus incendiado durante protesto contra o corte de verba nas universidades federais, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/05/2019 (Pilar Olivares/Reuters)

2 /33 Manifestantes atiram pedras e coquetel molotov em ônibus durante protesto contra o corte de verbas de universidades, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/05/2019 (Pilar Olivares/Reuters)

3 /33 Manifestantes protestam contra o corte de verbas de universidades, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/05/2019 (Pilar Olivares/Reuters)

4 /33 Manifestantes acendem lanternas de celulares durante protesto contra o corte de verbas de universidades, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/05/2019 (Pilar Olivares/Reuters)

5 /33 Manifestantes carregam cruz de madeira durante protesto contra os cortes na área da educação e pesquisa anunciados pelo Governo Federal, no Rio de Janeiro - 15/05/2019 (Pilar Olivares/Reuters)

9 /33 Estudantes com faixa durante protesto contra os cortes na área da educação e pesquisa anunciados pelo Governo Federal, no Rio de Janeiro - 15/05/2019 (Pilar Olivares/Reuters)

10 /33 Estudantes com cartazes durante protesto contra os cortes na área da educação e pesquisa anunciados pelo Governo Federal, em São Paulo - 15/05/2019 (Nelson Almeida/Reuters)

11/33 Criança exibe placa com os dizeres "Tire as mãos do meu futuro" , durante protesto contra os cortes na área da educação e pesquisa anunciados pelo Governo Federal, na avenida Paulista, em São Paulo (SP) - 15/05/2019 (Heitor Feitosa/VEJA.com)