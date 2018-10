FOTOS: Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela decisão da Copa do Brasil

zoom_out_map 1/11 Angel Romero (dir), do Corinthians, discute com Dedé (esq), do Cruzeiro, durante partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters) Angel Romero (dir), do Corinthians, discute com Dedé (esq), do Cruzeiro, durante partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018

zoom_out_map 2/11 Angel Romero (centro), do Corinthians, disputa bola com Robinho (esq), do Cruzeiro, durante partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 3/11 Robinho, do Cruzeiro, comemora com seus companheiros após marcar gol durante partida contra o Corinthians, válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Thiago Bernardes/FramePhoto/Folhapress) Robinho, do Cruzeiro, comemora com seus companheiros após marcar gol durante partida contra o Corinthians, válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018

zoom_out_map 4/11 O jogador Robinho (dir), do Cruzeiro, comemora após marcar gol contra o Corinthians, em partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 5/11 Emerson Sheik (esq), do Corinthians, disputa bola com Lucas Romero (dir), do Cruzeiro, durante partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 6/11 O jogador Emerson Sheik (dir), do Corinthians, disputa bola com Rafinha (esq), do Cruzeiro, durante partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 7/11 Dedé, do Cruzeiro, disputa bola com Angel Romero, do Corinthians, durante partida válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 8/11 Vista da Arena Corinthians antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil, que será disputado entre Corinthians e Cruzeiro - 17/10/2018 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 9/11 Torcedores do Cruzeiro marcam presença na Arena Corinthians, antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 10/11 Torcedores do Corinthians durante partida contra o Cruzeiro, válida pela final da Copa do Brasil - 17/10/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)