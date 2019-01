FOTOS: Comemorações da chegada do Ano Novo pelo mundo

zoom_out_map 1/37 Fogos de artifício marcam a virada do ano durante celebração na Avenida Paulista em São Paulo - 01/01/2019 (Ananda Migliano/Ofotográfico/Folhapress)

zoom_out_map 2/37 Mulheres tiram selfie com queima de fogos ao fundo durante celebrações de Ano Novo na praia de Copacabana, Rio de Janeiro - 01/01/2019 (Daniel Ramalho/AFP)

zoom_out_map 3/37 Mulheres se abraçam durante as felicitações da virada do ano na praia de Copacabana, Rio de Janeiro - 01/01/2019 (Daniel Ramalho/AFP)

zoom_out_map 4/37 Banhistas assistem a queima de fogos na praia de Copacabana, Rio de Janeiro - 01/01/2019 (Daniel Ramalho/AFP)

zoom_out_map 5/37 Vista do Cristo Redentor durante a queima de fogos em praia do Rio de Janeiro - 01/01/2019 (Fernando Maia/Riotur/AFP)

zoom_out_map 6/37 Fogos de artifício iluminam o céu sobre o Arco do Triunfo durante as celebrações do Ano Novo nos Champs-Elysées, em Paris - 01/01/2019 (Michel Euler/AP)

zoom_out_map 7/37 Fogos de artifício explodem sobre o portão de Brandemburgo durante as celebrações do Ano Novo em Berlim, Alemanha - 01/01/2019 (Axel Schmidt/Reuters)

zoom_out_map 8/37 Fogos de artifício explodem sobre a Praça dos Mártires durante as celebrações do Ano Novo, no centro de Beirute, no Líbano - 01/01/2019 (Hassan Ammar/AP)

zoom_out_map 9/37 Fogos de artifício iluminam o céu acima da árvore de Natal iluminada na Praça da Catedral em Vilnius, Lituânia - 01/01/2019 (Mindaugas Kulbis/AP)

zoom_out_map 10/37 Fogos de artifício explodem sobre o antigo templo do Partenon, no topo da colina da Acrópole, durante as celebrações do Dia de Ano Novo em Atenas, Grécia - 01/01/2019 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 11/37 Multidão participa das celebrações de Ano Novo no Cairo , Egito - 01/01/2019 (Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

zoom_out_map 12/37 Crianças seguram balões enquanto posam para foto durante as comemorações para receber o Ano Novo em sua escola em Ahmedabad, Índia - 31/12/2018 (Amit Dave/Reuters)

zoom_out_map 13/37 Casal tira uma selfie durante as celebrações de ano novo no centro de Donetsk, na Ucrânia - 31/12/2018 (Valentin Sprinchak/TASS/Getty Images)

zoom_out_map 14/37 Jovens vestidos de cosmonautas soviéticos celebram o Ano Novo em Moscou - 01/01/2019 (Mladen Antonov/AFP)

zoom_out_map 15/37 Fogos de artifício explodem no céu durante as celebrações de Ano Novo na Praça Vermelha de Moscou, Rússia - 01/01/2019 (Tatyana Makeyeva/Reuters)

zoom_out_map 16/37 Os números "2019" são escritos no ar perto de um acampamento turístico nos arredores de Krasnoyarsk, Rússia - 31/12/2018 (Ilya Naymushin/Reuters)

zoom_out_map 17/37 Pessoas se reúnem na Champs Elysees durante as celebrações de Ano Novo perto do Arco do Triunfo em Paris - 31/12/2018 (Christian Hartmann/Reuters)

zoom_out_map 18/37 Mulher participa das celebrações do Ano Novo em frente ao Estádio Nacional de Pequim, na China - 31/12/2018 (Wang Zhao/AFP)

zoom_out_map 19/37 Pessoas assistem ao show de fogos de artifício perto da ponte Erasmus, em Roterdã, na Holanda - 31/12/2018 (Robin Utrecht/ANP/AFP)

zoom_out_map 20/37 Membros das forças de segurança iraquianas tiram uma selfie enquanto as pessoas se reúnem no centro da cidade de Mosul, no norte do país, para celebrar a chegada do ano novo - 31/12/2018 (Zaid Al-Obeidi/AFP)

zoom_out_map 21/37 Espectador tira selfie durante evento de contagem regressiva para o ano novo em Pequim, China (Ng Han Guan/AP)

zoom_out_map 22/37 Fogos de artifício explodem no Burj Khalifa, considerado o prédio mais alto do mundo, durante as celebrações de Ano Novo em Dubai, nos Emirados Árabes - 01/01/2019 (//AFP)

zoom_out_map 23/37 Paquistaneses assistem ao show de fogos de artifício durante as celebrações do Ano Novo em Karachi - 01/01/2019 (Asif Hassan/AFP)

zoom_out_map 24/37 Ciclista pedal durante o último pôr do sol de 2018, em Lahore, no Paquistão - 31/12/2018 (Arif Ali/AFP)

zoom_out_map 25/37 Fogos de artifício explodem sobre a cidade durante as celebrações do Ano Novo em Yangon, Mianmar - 01/01/2019 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 26/37 Público assiste ao show de fogos de artifício em frente às Torres Gêmeas durante a celebração do Ano Novo em Kuala Lumpur, na Malásia - 01/01/2019 (Yam G-Jun/AP)

zoom_out_map 27/37 Fogos de artifício explodem próximo as Torres Gêmeas Petronas em Kuala Lumpur, Malásia- 01/01/2019 (Lai Seng Sin/Reuters)

zoom_out_map 28/37 Pessoas celebram o Ano Novo em Seul, Coreia do Sul - 01/01/2019 (Kim Hong-Ji/Reuters)

zoom_out_map 29/37 Praticante do budismo ora em frente a lanternas durante as celebrações para marcar o Ano Novo no templo de Jogye, no centro de Seul, Coreia do Sul - 01/01/2019 (Jung Yeon-je/AFP)

zoom_out_map 30/37 Casal deixam pedidos de boa sorte em templo na cidade de Seul, Coreia do Sul - 31/12/2018 (Kim Hong-Ji/Reuters)

zoom_out_map 31/37 Pessoas celebram o Ano Novo em cruzamento de Shibuya na cidade de Tóquio, Japão - 01/01/2019 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

zoom_out_map 32/37 Fogos de artifício explodem sobre o rio Chao Phraya durante as celebrações do Ano Novo em Bangcoc, na Tailândia - 01/01/2018 (Krit Promsakla Na Sakolnakorn/AFP)

zoom_out_map 33/37 Tailandeses celebram o Ano Novo no Templo Golden Mountain em Bangkok, Tailândia - 31/12/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 34/37 Artista se apresentam no Festival do Ano Novo em Bangkok, Tailândia - 31/12/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 35/37 Fogos de artifício iluminam o céu da Marina Bay em Singapura - 31/12/2018 (Edgar Su/Reuters)

zoom_out_map 36/37 Pessoas celebram a virada de ano na Opera House em Sydney, Austrália - 31/12/2018 (Brook Mitchell/Getty Images)