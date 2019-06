FOTOS: Com gol na prorrogação, Brasil cai diante da França e é eliminado

zoom_out_map 1/16 França e Brasil jogo válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Yves Herman/Reuters)

zoom_out_map 2/16 Jogadoras francesas comemoram vitória na prorrogação no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Alex Grimm/Getty Images)

zoom_out_map 3/16 Jogadora Wendie Renard, da França, no chão depois de sofrer uma lesão entre França e Brasil Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 4/16 Jogadora Marta é consolada após vitória da França na prorrogação, no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Francois Mori/AP)

zoom_out_map 5/16 Jogadoras descasam após o fim do primeiro tempo no jogo entre França e Brasil válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Martin Rose/Getty Images)

zoom_out_map 6/16 França e Brasil jogo válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 7/16 Ludmila, disputa bola com a jogadora Amel Majri, no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Francois Mori/AP)

zoom_out_map 8/16 Jogadoras francesas comemoram vitória no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Martin Rose/Getty Images)

zoom_out_map 9/16 Jogadora francesa Gaetane Thiney comemora o segundo gol da França no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Alex Grimm/Getty Images)

zoom_out_map 10/16 Jogadora Thaisa comemora gol no jogo entre França e Brasil jogo válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Yves Herman/Reuters)

zoom_out_map 11/16 Jogadoras francesas comemoram vitória no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Zhizhao Wu/Getty Images)

zoom_out_map 12/16 Jogo entre França e Brasil válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final, a francesa Valerie Gauvin, comemora com a jogadora Viviane Asseyi e Amel Majri, após marcar o primeiro gol - 23/062019 (Francisco Seco/AP)

zoom_out_map 13/16 Goleira Bárbara no chão depois de sofrer uma lesão no jogo entre França e Brasil válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 14/16 Jogadora francesa Gaetane Thiney comemora o segundo gol da França no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Alex Grimm/Getty Images)

zoom_out_map 15/16 Jogadora brasileira chora no jogo entre França e Brasil, válido pela Copa do Mundo Feminina 2019 Oitavas de final - 23/06/2019 (Martin Rose/Getty Images)